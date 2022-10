C1: l'OM vraiment seul face à son destin

Marseille (AFP) – Situation grave, mais pas désespérée: battu lors de ses deux premiers matchs, l'OM joue mardi une bonne partie de son avenir en Ligue des champions avec la réception du Sporting Portugal, leader du groupe D, sans même pouvoir compter sur l'appui de son public.

Publicité Lire la suite

En 2020, le vide du Vélodrome, imposé par le Covid, avait été l'un des arguments avancés pour justifier le piteux parcours des Olympiens en Ligue des champions. Sans la ferveur de ses supporters, que pouvait espérer l'OM ?

Mais la tristesse du huis clos, l'OM va y regoûter mardi, avec en prime une véritable obligation de résultat. Lors du précédent match de C1 à domicile, perdu contre Francfort, de nouveaux incidents ont en effet eu lieu entre supporters marseillais et Allemands.

Le Vélodrome était en sursis et l'UEFA a sévi, imposant un huis clos total face au Sporting ainsi que la fermeture du Virage Nord lors du match à venir face à Tottenham. La direction marseillaise a un temps pensé faire appel mais la lecture du rapport UEFA lui a fait comprendre qu'il ne servait à rien d'insister.

"Pour nous, ça ne changera rien du tout. On sait que les supporters seront derrière nous quand même. Et nous, on va mouiller le maillot pour les satisfaire", a assuré lundi Chancel Mbemba, qui sera de retour de suspension contre les Portugais.

Son entraîneur Igor Tudor a tout de même apporté un petit bémol à l'appréciation de son défenseur central. "Ca ne sera pas la même chose sans supporters. Ils vont nous manquer, bien sûr. Mais ce qui est vrai, c'est que l'approche, la préparation, doivent être les mêmes", a assuré le Croate.

#photo1

L'OM, de toutes façons, n'a pas trop le choix. Invaincu en neuf journées de championnat (sept victoires et deux nuls), le club provençal continue en effet à se faire claquer la porte au nez à l'étage supérieur et est déjà très en retard dans la poule D.

quelques bonnes cartes

A Londres contre Tottenham, l'OM avait été intéressant mais avait payé en fin de match l'expulsion précoce de Mbemba (2-0). Puis les Marseillais avaient été très moyens contre Francfort, vainqueur 1-0 au Vélodrome.

#photo2

"Je ne crois pas qu'on ait mal joué. On a fait de bonnes prestations contre des équipes fortes. Mais on n'a rien pris alors qu'on méritait certainement quelque chose. Demain, on doit faire une grande prestation et espérer que ça nous apporte au moins un point", a estimé Tudor en conférence de presse.

Mais pour s'imaginer un avenir dans la compétition, l'OM aura sans doute besoin de plus qu'un point face au Sporting, sorte d'équipe-miroir, remarquable en Ligue des champions avec six points en deux matchs, mais très quelconque en championnat, où elle a déjà été battue trois fois et ne figure qu'à la 7e place.

"Ils ne sont pas dans les trois premiers mais ils continuent à travailler et à faire des exploits en C1", a résumé Mbemba qui, lors de son passage par Porto, a plusieurs fois affronté l'équipe de Ruben Amorim, que le président marseillais Pablo Longoria qualifie de "coach émergent sur la scène européenne".

#photo3

De son côté, Tudor doit encore faire ses preuves à ce niveau de compétition mais il a quelques bonnes cartes à jouer face au Sporting. La nette victoire ramenée d'Angers (3-0) vendredi a ainsi apporté plusieurs bonnes nouvelles: Gerson va mieux, Leonardo Balerdi aussi, et Alexis Sanchez s'est reposé.

Revenus de leur séjour en équipe de France, Jonathan Clauss et Mattéo Guendouzi ont de leur côté réussi des prestations de valeur internationale, de celles qu'on espère en Ligue des champions.

© 2022 AFP