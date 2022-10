Ligue des champions: le Bayern toujours sans faute avec Leroy Sané étincelant

Munich (Allemagne) (AFP) – Le Bayern Munich a poursuivi mardi son parcours sans faute en Ligue des champions en surclassant à domicile les Tchèques du Viktoria Plzen 5 à 0, avec Leroy Sané au sommet, et a emmagasiné de la confiance à quatre jours du choc à Dortmund.

Convaincant à Milan contre l'Inter (2-0) et à domicile contre le FC Barcelone, le Bayern a ajouté un troisième succès en C1 cette saison, malgré les absences de Joshua Kimmich et de Thomas Müller, testés positifs au Covid samedi.

Avec neuf points et un déplacement à venir en terre tchèque dans huit jours, les joueurs de Julian Nagelsmann ont quasiment validé leur place pour la phase à élimination directe, puisque ses deux poursuivants italien et espagnol, également vainqueurs de Plzen (respectivement 2-0 et 5-1), s'affrontent mardi et la semaine prochaine.

En inscrivant le premier but des Bavarois dès la 7e minute, l'international allemand Leroy Sané a imité son ancien coéquipier Robert Lewandowski, puisqu'il a trouvé au moins une fois le chemin des filets lors des trois premières journées de la phase de groupe de la Ligue des champions, comme le Polonais en 2019/20 et en 2021/22.

Sur une balle récupérée par Ryan Gravenberch, Sané est parti à 45 mètres du but adverse et s'est retrouvé à l'entrée de la surface grâce à un relais de Jamal Musiala et une défense tchèque bien trop passive. Son tir du gauche était imparable pour le gardien de Plzen.

Série record

Auteur d'un doublé à la 50e minute sur une superbe passe de Sadio Mané, Sané s'est même installé en tête du classement des buteurs de la C1 avec 4 buts, juste devant Erling Haaland, Kylian Mbappé et Lewandowski (3 buts). Il est sorti à l'heure de jeu, sous les applaudissements de l'Allianz Arena.

Entre les deux buts de Sané, les Munichois ont enchaîné d'abord par Serge Gnabry (13e) à l'issue d'une contre-attaque menée tambour battant par Alphonso Davies, Musiala et Leon Goretzka, puis par Sadio Mané, qui n'a eu besoin de l'aide de personne pour inscrire le troisième but du Bayern (21e).

Entré à la mi-temps, Eric Maxim Coupo-Moting a bouclé le festival à la 59e minute. Le Bayern détient désormais seul le record de 31 matches de suite lors de la phase de groupes de C1 sans défaite.

Avec ce succès, les coéquipiers de Manuel Neuer vont pouvoir aborder sereinement le "Klassiker" de Bundesliga samedi (18h30) à Dortmund, et pourraient récupérer Kimmich, Müller et Kingsley Coman, qui a repris l'entraînement cette semaine.

