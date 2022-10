ATP: Djokovic qualifié pour la finale à Astana après l'abandon de Medvedev

Paris (AFP) – Le Serbe Novak Djokovic (7e mondial) a rejoint le Grec Stefanos Tsitsipas (6e) en finale du tournoi d'Astana en battant samedi le Russe Daniil Medvedev (4e) après abandon, alors que les deux hommes étaient à un set partout 4-6, 7-6 (8/6).

Après être passé à deux points du match dans le tie-break, le Russe a renoncé en raison d'une blessure à un adducteur qui a suscité dans un premier temps la surprise du public et même de son adversaire.

Il a laissé entendre qu'il pourrait être éloigné des courts pendant un mois, ce qui jetterait une ombre sur sa possible présence aux Masters de Turin (13 - 20 novembre).

"C'est la deuxième fois de ma vie que je dois abandonner comme cela en raison d'une élongation", a-t-il dit, précisant avoir "ressenti un +pop+ étrange sur le deuxième point du tie-break".

"J'ai d'abord pensé que c'était peut-être une crampe mais à la fin de ce point, je me disais que non, ce n'était probablement pas une crampe. Et lors de ce tie-break, j'ai eu la sensation que je pouvais jouer cinq ou dix points de plus, mais pas davantage", a-t-il poursuivi.

"Jouer un set de plus, oui, on peut le faire mais on risque alors de manquer probablement une moitié d'une saison, au lieu d'un mois", a-t-il ajouté.

Deux sets intenses

L'abandon de Medvedev a mis fin à une demi-finale de haut vol entre les deux hommes, commencée par un premier point spectaculaire remporté par Djokovic grâce à un lob parfait au terme d'un long échange.

Rapidement breaké par le Russe, Djokovic a immédiatement réagi pour débreaker, avant que Medvedev ne reprenne les commandes sur le service adverse à 3 partout, et remporte le set aidé par son puissant service et ses amorties précises.

Le Serbe aux 21 titres en Grand Chelem, qui a manqué beaucoup de compétitions cette année en raison de son refus de se faire vacciner contre le Covid-19, a connu un regain dans le deuxième set, où il n'a eu aucune balle de break à sauver.

Après avoir mené 4 à 1 dans le tie-break, "Djoko" s'est fait peur en voyant le Russe revenir à 6 partout, mais a finalement remporté le deuxième set, Medvedev abandonnant alors, pour la plus grande déception du public qui espérait assister à un troisième set.

"C'était un match très serré, particulièrement dans le deuxième set", a estimé Djokovic. "J'ai trouvé un moyen de gagner le deuxième set, mais je suis juste triste pour le tournoi, pour les spectateurs qui appréciaient cette bataille et pour Daniil que cela se soit terminé de cette manière."

Novak Djokovic le 8 octobre 2022 en demi-finale du tournoi d'Astana face à Daniil Medvedev. "C'était un match très serré, particulièrement dans le deuxième set", a commenté le Serbe - AFP/Archives

Djokovic cherchera à remporter son deuxième tournoi d'affilée après Tel-Aviv dimanche en finale face au Grec Stefanos Tsitsipas, tombeur d'Andrey Rublev (9e) dans l'autre demi-finale 4-6, 6-4, 6-3.

Tsitsipas a mis fin au parcours jusqu'ici sans faute de Rublev, qui n'avait pas perdu un set à Astana et s'était montré expéditif face au Français Adrian Mannarino (51e) en quart de finale (6-1, 6-2).

Le Grec jouera dimanche sa sixième finale de la saison, pour deux titres à Majorque et Monte-Carlo.

Stefanos Tsitsipas, qui a éliminé le 8 octobre 2022 le Russe Andrey Rublev en demi-finale du tournoi d'Astana jouera dimanche sa sixième finale de la saison, pour deux titres - AFP/Archives

Pour Djokovic, il s'agira de la cinquième finale. Pour l'heure, le Serbe en est à trois titres (Rome, Wimbledon et Tel Aviv) et une finale perdue, chez lui, à Belgrade.

© 2022 AFP