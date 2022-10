Bleus: "Il n'y a pas de doutes" avant le Mondial, assure Deschamps à l'AFP

Francfort (AFP) – Malgré une série de contre-performances, "il n'y a pas de doutes" sur le niveau de l'équipe de France, qui aura "fort à faire" au Mondial-2022, a assuré le sélectionneur Didier Deschamps à l'AFP lors du tirage au sort des qualifications de l'Euro-2024, dimanche à Francfort.

Publicité Lire la suite

Q: Comment jugez-vous ce tirage au sort, avec un groupe composé des Pays-Bas, de la Grèce, de l'Irlande et de Gibraltar ?

R: "Les critères des chapeaux sont basés sur les classements de la Ligue des nations, évidemment qu'avec nos résultats on savait qu'on avait de grandes probabilités de tomber sur un gros. Ce sont les Pays-Bas. Le groupe est assez dense, avec la Grèce et l'Eire, qu'on connaît. De chaudes ambiances nous attendent, que ce soit en Grèce ou en Irlande. Les Pays-Bas restent une grande nation du foot européen. Ils sont sur une pente ascendante avec ce qu'ils ont pu faire lors des derniers matches. Cela fait partie des grandes nations."

Q: Est-ce difficile de se projeter sur ces éliminatoires, alors que le Mondial arrive dans six semaines ?

R: "Forcément. C'est pour tout le monde pareil, mais l'objectif prioritaire pour nous, les médias, les supporters, c'est la Coupe du monde. Tous les yeux sont fixés sur le Mondial."

Q: La situation est-elle encore plus compliquée en raison de l'expiration de votre contrat en décembre ?

R: "Non, je ne me pose même pas la question. Ce sera pour après la Coupe du monde. Le plus important pour moi, les joueurs, mon staff, c'est ce qui nous attend au mois de novembre."

Q: Votre liste pour le Mondial est-elle prête ?

R: "Elle se précise. Elle se précisera chaque jour un peu plus. Le plus important, c'est que tous les joueurs soient rétablis. Je n'ai pas les réponses précises aujourd'hui, mais les choses vont dans le bon sens."

Q: Avez-vous décidé combien de joueurs vous convoquerez pour le Mondial ?

R: "Oui... (Il hésite). Ce sera entre 23 et 26. Il y a quatre choix possibles."

Q: Après les derniers résultats (une seule victoire en six matches), le doute s'est-il immiscé ?

R: "Il n'y a pas de doutes. Les situations étaient compliquées au mois de juin pour différentes raisons, et lors du dernier stage on a été confrontés à une hécatombe de joueurs blessés. Ce n'est pas une excuse, c'est la réalité. Il nous a manqué des joueurs avec du vécu, de l'expérience, mais cela a aussi permis aux plus jeunes d'avoir du temps de jeu, d'acquérir de l'expérience. Mais il n'y a pas de doutes, on sait très bien qu'un tournoi final, une Coupe du monde, c'est difficile pour tout le monde. L'équipe de France reste compétitive. On va avoir fort à faire, on le sait."

Propos recueillis par Antoine MAIGNAN.

© 2022 AFP