F1: le GP du Japon reprend sous la pluie après deux heures d'interruption

Suzuka (Japon) (AFP) – Le Grand Prix du Japon, où Max Verstappen mène la course et peut être sacré champion du monde de F1, a repris dimanche après quelque deux heures d'interruption sous la pluie à Suzuka.

Publicité Lire la suite

Interrompu au troisième des 53 tours prévus initialement, à cause des conditions météo et de deux abandons, le GP a pu repartir. Le nouveau départ a été donné lancé à 14h23 (09h23 heure de Paris), après que la piste a été testée derrière la voiture de sécurité.

A la reprise, Verstappen menait devant Charles Leclerc (Ferrari) et Sergio Pérez (Red Bull), ses deux poursuivants au championnat.

La course sera tronquée dans tous les cas car elle doit s'arrêter trois heures après le départ initial, soit à environ 17h00 locales (10h00 françaises, 08h00 GMT).

Le compte à rebours crucial est donc lancé : Verstappen va-t-il remporter la course et gagner son deuxième titre de champion du monde d'affilée ?

Parti en pole position de cette 18e course de la saison (sur 22), le Néerlandais (Red Bull) avait conservé la tête, au premier départ à 14h00 locales, malgré le très bon envol et la tentative de dépassement du Monégasque Charles Leclerc (Ferrari).

D'abord très difficiles pour les pilotes, plongés dans des nuées d'eau, les conditions se sont améliorées après le deuxième départ, la pluie se calmant.

"On ne voyait rien, (...) j'étais surpris que le départ soit donné, c'était dangereux (...) On joue avec le feu, je vous garantis qu'il y aura des crashs si on repart dans ces conditions-là", avait réagi sur Canal+ le Thaïlandais Alex Albon (Williams), qui a abandonné en raison de problèmes mécaniques.

L'Espagnol Carlos Sainz (Ferrari) a lui abandonné après un accident. Le Chinois Zhou Guanyu (Alfa Romeo) et l'Allemand Sebastian Vettel (Aston Martin) ont tous deux fait un tête-à-queue dans le premier tour mais ont continué.

Engin de dépannage en piste

La course a été arrêtée pour permettre l'évacuation des deux voitures. C'est à ce moment que le Français Pierre Gasly (AlphaTauri) a vu en piste un engin de dépannage.

Sur des images de caméra embarquée de FITV, on voit le Français passer à côté d'un camion.

Un incident qui a provoqué la colère du Français : "C'est inacceptable ! Comment c'est possible ? Je n'arrive pas à y croire".

Cet événement qualifié de "pire qu'inacceptable" par le directeur de l'écurie Alfa Romeo Frédéric Vasseur, rappelle l'accident qui avait causé la mort à 25 ans du Français Jules Bianchi, sur ce même circuit le 5 octobre 2014.

Sous la pluie, Bianchi avait perdu le contrôle de sa Marussia dans le virage 7 et sa monoplace s'était encastrée sous un engin de levage qui finissait d'évacuer la Sauber de l'Allemand Adrian Sutil, sortie de la piste au tour précédent.

"Aucun respect pour la vie des pilotes, aucun respect pour la mémoire de Jules, incroyable", a écrit sur Instagram son père Philippe Bianchi, capture d'écran de l'incident à l'appui.

L'interruption de course due à la pluie fait également ressurgir le souvenir du GP de Belgique 2021: sous le déluge, Verstappen avait remporté un simulacre de Grand Prix, après deux tours derrière la voiture de sécurité.

Il avait alors remporté la moitié des points. Dimanche, il faut que 75% de la distance initialement prévue soit effectivement couverte par les pilotes pour que la totalité des points soit garantie.

Pour être titré, le Néerlandais de 25 ans a besoin d'une victoire et du point du meilleur tour.

Outre une victoire, de nombreuses autres possibilités existent pour un couronnement, selon sa position finale et celle de Leclerc et Sergio Pérez (Red Bull): il doit au final marquer huit points de plus que Leclerc et six de plus que Pérez.

Ces trois pilotes sont dans le même ordre à Suzuka après la reprise, suivis à 26 minutes de la fin par le Français Esteban Ocon (Alpine) et le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes).

© 2022 AFP