Paris-Tours: Arnaud Démare récidive

Tours (AFP) – Le Français Arnaud Démare a remporté Paris-Tours dimanche en devançant au sprint le Néerlandais Edward Theuns (Trek Segafredo) et l’Irlandais Sam Bennett (Hansgrohe), au terme d’une course mouvementée de 213,5 km.

Déjà vainqueur de l’édition 2021, le Picard de l’équipe Groupama- Française des jeux s’est imposé en s’extirpant d’un sprint massif, bien emmené par son coéquipier suisse Stefan Küng.

A l’entrée de la dernière ligne droite, "nous nous sommes retrouvés à 40 coureurs. Je pense que tout le monde a été surpris", a raconté le vainqueur. "Heureusement, j’avais filoché durant les parties techniques des chemins de vigne grâce à mes coéquipiers, et j’avais conservé de la fraîcheur", a-t-il ajouté.

Le coureur français achève sa saison avec cette victoire de prestige sur le circuit mondial, face à deux ténors du sprint.

La der de Gilbert

Démare est le premier à réaliser le doublé depuis Philippe Gilbert en 2008 et 2009.

Comme un symbole, le Belge, l'un des coureurs les plus flamboyants de sa génération, disputait ce dimanche sa dernière course. Présent dans le bon groupe, le champion du monde 2012 n'a toutefois pas pu participer à l'explication finale. Il a tiré sa révérence à 40 ans avec une discrète 27e place.

Plus tôt dans la journée, la "Classique des feuilles mortes" a été animée par le Normand Alexis Gougeard (B&B Hôtels KTM), qui a longtemps porté un groupe de quatre autres échappés: le Français Romain Cardis (Saint Michel Auber 93), le Norvégien Jonas Abrahamsen (Pro Cycling), le Français Romain Carisey (Go Sport Roubaix) et Maël Guégan (Team U Nantes Atlantique) qui a compté plus de trois minutes d’avance à une trentaine de km de l’arrivée.

C'était avant d’attaquer les fameux chemins de vigne, dix secteurs de chemins de graviers et de terre, suivis de montées et de descentes étroites et sinueuses.

Après Amboise et l’arrivée dans le vignoble de Vouvray, l’équipe néerlandaise Jumbo Visma, emmenée par son leader français Christophe Laporte a durci le rythme, en tête du peloton, réduisant progressivement l’écart. A l’avant, les coéquipiers d’Arnaud Démare étaient aussi présents, ainsi que les coéquipiers Arkea Samsic du Belge Amaury Capiot et du Français Hugo Hofstetter.

Bon rouleur, Alexis Gougeard a fini par craquer à Vernou, dans l’une des courtes mais raides ascensions à travers les coteaux de la Loire. Son compagnon d’échappée, Romain Carisey, a aussi laissé partir ses compagnons d’échappée victime d’une crevaison.

Seul le Norvégien Jonas Abrahamsen a tenté de résister. Il a finalement été repris par ses poursuivants, le Luxembourgeois Alex Kirsch (Trek Segafredo), Olivier Le Gac (Groupama FDJ), et l’Allemand Kim Alexander Heiduk (Ineos).

Mais à un kilomètre de l’arrivée, l’écart a fondu. Le Norvégien Jonas Abrahamsen a bien tenté de résister mais la jonction s’est opérée.

C’est une fin de saison en apothéose pour Arnaud Démare, ravi de s’imposer après "beaucoup de deuxièmes places depuis le mois d’août", a-t-il réagi.

La joie du Français Arnaud Démare, vainqueur de Paris-Tours, le 9 octobre 2022 GUILLAUME SOUVANT AFP

"Cette victoire est différente de celle de l’an dernier. Nous étions attendus. L’équipe a roulé intelligemment, Olivier Le Gac a maitrisé dans les échappées et mes coéquipiers m’ont permis de m’économiser avant le sprint final", a analysé le coureur picard.

