C1: Paris au ralenti, Manchester City et le Real déjà en 8es

Paris (AFP) – Occasion manquée: le Paris SG, perturbé par un psychodrame sur l'avenir de Kylian Mbappé, s'est contenté d'un nouveau nul 1-1 contre Benfica mardi en Ligue des champions, sans s'assurer une qualification anticipée pour les huitièmes, à l'inverse du Real Madrid et de Manchester City.

Gr.H: Paris s'en contente, Mbappé scruté

La qualification attendra... Si le PSG espérait conclure l'affaire dès la quatrième des six journées, l'opposition accrocheuse de Benfica et les remous en coulisses autour de Mbappé, buteur sur penalty, incitent à se contenter de ce nul - le troisième consécutif toutes compétitions confondues.

Paris reste coleader du groupe (8 pts) avec Benfica, devant la Juventus Turin (3 pts), qui a sombré 2-0 face au Maccabi Haïfa (3 pts) et voit ses chances de qualifications s'amenuiser.

Au Parc des Princes, sans Lionel Messi (touché à un mollet), tous les regards étaient tournés vers Mbappé, héros d'un mauvais psychodrame comme le PSG en a le secret.

Plusieurs médias, en Espagne et en France, ont évoqué mardi après-midi les envies d'ailleurs de l'attaquant. Au point que les dirigeants ont été contraints de démentir fermement tout départ.

Avant et pendant le match, le mécontentement supposé de Mbappé n'a jamais transparu. Et c'est lui qui a ouvert le score sur un penalty obtenu par Juan Bernat (40e), devenant le meilleur buteur du club parisien en Ligue des champions (31 buts).

Le champion du monde 2018 a néanmoins manqué le break en seconde période (52e).

Cela a permis à Benfica de revenir, à nouveau sur penalty. Joao Mario a transformé en force (61e) et les deux équipes se sont séparées sur un nouveau nul qui les rapproche de l'objectif, les 8es de finale, à quatre jours du classique de Ligue 1 entre le PSG et l'OM.

Gr.G: City freiné mais en 8es

Même sans Erling Haaland remplaçant, Manchester City a assuré l'essentiel avec un nul 0-0 à Copenhague qui qualifie l'équipe de Pep Guardiola pour les huitièmes, à la faveur d'un nul 1-1 de Dortmund et Séville dans l'autre match, avec un but du Français Tanguy Nianzou.

Les Citizens auraient dû se rendre les choses plus faciles à Copenhague mais Riyad Mahrez a raté un penalty (24e) et le défenseur Sergio Gomez a été exclu (30e).

Au moins Manchester City (10 pts) s'est qualifié à deux journées de la fin. Et Pep Guardiola disposera d'un Haaland reposé pour le choc en Premier League contre Liverpool, dimanche.

Gr.F: le Real qualifié à l'arraché

Un but in extremis et empreint de sacrifice d'Antonio Rüdiger a permis au Real Madrid d'arracher un nul 1-1 face au Shakhtar Donetsk et sa qualification pour les huitièmes.

Un nul suffisait au tenant du titre pour s'assurer son billet mais l'équipe de Carlo Ancelotti aura attendu les ultimes secondes et la tête de Rüdiger, le visage en sang après un choc à la tête sur cette action, pour obtenir le partage des points avec les Ukrainiens à Varsovie.

Le Real, largement en tête du groupe (10 pts), devance le RB Leipzig (6 pts), tombeur 2-0 du Celtic à Glasgow, et le Shakhtar (5 pts). Une bonne chose de faite pour les Madrilènes avant le clasico de Liga dimanche face au FC Barcelone.

Gr.E: Chelsea enfonce Milan et passe en tête

Et revoilà Chelsea! Mal partis après une défaite inaugurale à Zagreb, les Blues ont entièrement renversé la situation en prenant mardi la première place de leur poule avec un succès 2-0 sur la pelouse de l'AC Milan, confirmant leur victoire de la semaine dernière face aux Rossoneri (3-0).

L'attaquant de Chelsea Pierre-Emerick Aubameyang, buteur face à l'AC Milan en Ligue des champions, salue son entraîneur Graham Potter à Milan, le 11 octobre 2022.

C'est une belle récompense pour le nouvel entraîneur de Chelsea, Graham Potter, qui a réussi à redresser l'équipe londonienne en un temps record.

Les Blues ont été bien aidés à Milan par l'exclusion précoce du défenseur Fikayo Tomori (18e), qui a offert un penalty à Chelsea, transformé par Jorginho (21e), avant que Pierre-Emerick Aubameyang ne double la mise (34e) et n'assomme l'AC Milan (4 pts), qui va devoir cravacher pour doubler Salzbourg (6 pts), freiné à Zagreb (1-1).

