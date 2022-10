NBA: Luwawu-Cabarrot et Tillie sans contrat avant le début de la saison

La Français Timothé Luwawu-Cabarrot (à droite) lors de l'Euro de basket le 16 septembre contre la Slovénie. Tobias SCHWARZ AFP

2 mn

Paris (AFP) – Les Français Timothé Luwawu-Cabarrot et Killian Tillie ont vu samedi leur contrat cassé respectivement par les Suns de Phoenix et les Grizzlies de Memphis, et se retrouvent sans franchise à trois jours du début de la saison de NBA.