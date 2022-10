Ballon d'Or: l'Espagnole Alexia Putellas sacrée pour la deuxième année consécutive

Paris (AFP) – L'Espagnole Alexia Putellas (FC Barcelone) a été élue Ballon d'Or féminin pour la deuxième année consécutive, lundi soir à Paris.

Elle devance l'Anglaise Beth Mead (2e), d'Arsenal, sacrée championne d'Europe à domicile avec les "Lionesses" et désignée meilleure joueuse de la compétition, et l'Australienne Sam Kerr (3e), qui joue à Chelsea.

"Le 5 juillet, je me suis blessé au genou, je pensais que ce ne serait pas possible" de remporter une seconde fois le trophée, "qu'on allait seulement se souvenir des choses les plus récentes", a lancé la lauréate sur la scène du théâtre du Châtelet, avant la désignation du Ballon d'Or masculin, attendue vers 21h39, pour lequel Karim Benzema est favori.

"Je suis très heureuse d'être ici de nouveau", a-t-elle ajouté. "L'année dernière, quand j'ai réussi à remporter une première fois le trophée, je m'étais promis de m'améliorer pour me mettre au service de l'équipe".

Elle a ensuite eu un mot pour ses coéquipières, "sans elles je ne serais pas ici, je n'aurais pas pu l'emporter. Je les aime toutes et je les remercie".

Bien qu'elle ait manqué l'Euro cet été pour cette grave blessure au genou, survenue à la veille de la compétition, Putellas, âgée de 28 ans, s'est imposée, devenant la première lauréate à conserver son Ballon d'Or féminin, lancé en 2018 par le magazine France Football.

La première année, la Norvégienne Ada Hegerberg (Lyon) l'avait emporté, suivie en 2019 de la championne du monde américain Megan Rapinoe (Reign FC, devenu OL Reign). L'édition 2020 avait été annulée en raison du Covid-19, et Putellas s'était imposée une première fois en 2021.

Les Anglaises battues

Les Anglaises, Beth Mead en tête, figuraient parmi les favorites, mais les voix des jurés se sont dispersées entre la joueuse d'Arsenal, Lucy Bronze (10e) et Millie Bright (15e).

Milieu offensive ou attaquante, celle qui porte son prénom, Alexia, floqué sur son maillot, a terminé championne d'Espagne, et finaliste de la Ligue des champions avec le Barça, battu par Lyon (3-1).

Après avoir joué en équipes de jeunes à Sabadell, elle est passée par l'Espanyol Barcelone avant de revenir à 19 ans au Barça, le club de son cœur, à 18 ans, en 2012, où elle accompagne la création de la section professionnelle, en 2015.

Elle s'y est imposée comme une légende, devenant six fois championne d'Espagne.

La Catalane détient le record de sélections avec l'équipe féminine d'Espagne, avec 100 capes (23 buts).

Absente des terrains sur blessure jusqu'à 2023, Putellas est actuellement en conflit avec la Fédération espagnole de football (RFEF) comme une majorité d'internationales.

Le 22 septembre, quinze joueuses de la "Roja" ont annoncé renoncer à porter le célèbre maillot rouge tant que le sélectionneur actuel Jorge Vilda, à qui la RFEF a renouvelé sa confiance, restera en poste.

