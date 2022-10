Tennis: à Guadalajara, Garcia aux portes du Masters

Paris (AFP) – Forte d'un été radieux illuminé par une demi-finale à l'US Open, Caroline Garcia est aux portes de la qualification pour le Masters WTA à l'heure du tournoi de Guadalajara (Mexique), où sont distribués cette semaine les derniers billets pour le rendez-vous qui réunit les huit meilleures joueuses de la saison.

Sauf très improbable concours de circonstances, Garcia devrait obtenir au Mexique son sésame pour le Masters organisé cette année à Fort Worth, au Texas, dans deux semaines (31 octobre-7 novembre). Il s'agirait de la deuxième participation de sa carrière, après 2017. Elle y avait alors atteint les demi-finales (battue par Venus Williams).

Mathématiquement, seules trois joueuses, la N.1 mondiale Iga Swiatek, lauréate de Roland-Garros et de l'US Open en 2022, la Tunisienne Ons Jabeur, double finaliste en Grand Chelem cette saison, et l'Américaine Jessica Pegula, sont assurées de disputer le prestigieux rendez-vous de fin d'année.

Et, selon les calculs de la WTA, dix-sept joueuses, de l'Américaine Coco Gauff à la Russe Liudmila Samsonova, peuvent encore prétendre mettre la main sur un des cinq derniers billets en jeu.

Garcia est toutefois dans une situation plus que favorable: la N.1 française aborde le tournoi mexicain en sixième position à la Race, le classement établi sur l'année civile, avec 2.896 points. Soit plus de 350 d'avance - plus qu'une demi-finale à Guadalajara - sur la première joueuse non qualifiée à ce stade, la Grecque Maria Sakkari.

Si bien que concrètement, il peut lui suffire d'une victoire (comme à Gauff) pour entériner sa qualification.

En lice mardi ou mercredi

Pour son entrée en lice au deuxième tour mardi ou mercredi, la Lyonnaise, exemptée de premier, affrontera soit l'Américaine Ann Li (65e), soit la Canadienne Rebecca Marino (80e).

La joueuse de tennis française Caroline Garcia retourne le service de son adversaire Zhang Shuai lors du tournoi Pan Pacific à Tokyo, le 21 septembre 2022. Philip FONG AFP

Elle pourrait même se faire une place à Fort Worth en cas de défaite d'entrée, selon les résultats de ses concurrentes directes (Kasatkina, Kudermatova, Sakkari, Badosa et Bencic notamment).

Une qualification pour le Masters de Garcia, 29 ans depuis dimanche, viendrait récompenser son été fructueux, avec 31 succès en 36 matches, entre une demi-finale à l'US Open, sa première en Grand Chelem, plus trois trophées soulevés sur trois surfaces différentes, à Bad Homburg (Allemagne) sur gazon en juin, Varsovie sur terre battue en juillet, et Cincinnati sur dur en août.

Des performances réalisées après une première moitié de saison délicate, qui l'a vue végéter autour de la 70e place mondiale, tracassée par son pied gauche (au niveau de l'aponévrose).

"Il y a eu tellement de moments de doute après Miami (en mars). Je n'arrivais pas à me sortir de mes blessures au pied... (Quand) après dix jours de béquilles, tu te rends compte que tu n'arrives plus à marcher, tu doutes beaucoup. Mais j'étais bien entourée pour prendre les choses étape par étape", expliquait depuis New York en septembre Garcia, désormais entraînée par Bertrand Perret et non plus par son père, depuis la dernière intersaison.

Depuis son tonitruant parcours à l'US Open, l'ex-N.4 mondiale (fin 2018) s'est réinstallée dans le top 10. Mais elle n'a plus gagné un match depuis, battue d'entrée à Tokyo (par Zhang) en septembre et San Diego (par Collins) la semaine passée.

