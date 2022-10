Foot: Paris et Mbappé assurent l'essentiel à Ajaccio

Ajaccio (AFP) – Le PSG a fait respecter la logique en dominant facilement Ajaccio 3-0 vendredi au stade François-Coty, préservant son invincibilité grâce notamment à un doublé de Kylian Mbappé, mais sans se rassurer particulièrement dans le jeu lors de la 12e journée de Ligue 1.

Cela fait plusieurs semaines que le leader du championnat patine et ne maîtrise plus les opérations de manière implacable. Le déplacement en Corse en a livré une nouvelle illustration et Christophe Galtier n'est pas plus avancé dans sa réflexion à l'issue d'une énième production brouillonne de ses troupes.

Face au 18e du classement, on aurait pu s'attendre à une démonstration parisienne, même en l'absence de Neymar, suspendu. Mais c'est encore un PSG trop prévisible et sans génie qui s'en est d'abord sorti sur une contre-attaque classique et chirurgicale: un ballon récupéré et une passe en profondeur de Lionel Messi pour Mbappé (24e).

L'Argentin s'est ensuite tranquillement joué de la défense en fin de match (79e) avant que Mbappé ne signe un deuxième but (82e) pour prendre seul la tête des meilleurs artificiers de L1 avec 10 unités.

Sur une pelouse en très mauvais état, Paris ne s'est que rarement montré dangereux, comme s'il jouait à l'économie. Un constat devenu récurrent, surtout sur la scène nationale où l'équipe de Galtier donne parfois l'impression de se contenter seulement de l'essentiel.

- Messi imperturbable -

L'approche de la Coupe du monde (20 novembre-18 décembre au Qatar) et d'échéances européennes importantes, face au Maccabi Haïfa (mardi prochain au Parc des Princes) et à la Juventus (2 novembre à Turin) en Ligue des champions, et la crainte de se blesser peuvent expliquer un certain manque d'implication. Mais le PSG tourne trop au ralenti en ce moment pour que l'excuse soit totalement valable.

Galtier croyait pourtant avoir trouvé la clé en reconduisant le schéma tactique en 4-3-3 qui avait pas trop mal fonctionné contre l'OM (1-0), dimanche. Mais si Marco Verratti et Fabian Ruiz, pas loin d'être le meilleur Parisien, s'en sont bien sortis au milieu, la prestation de Renato Sanches, titulaire pour la 2e fois de la saison en remplacement de Vitinha, préservé, a été trop quelconque.

Quant à la défense, toujours privée de Presnel Kimpembe, en convalescence, de Sergio Ramos, suspendu, et de Nuno Mendes et Danilo, blessés, elle a parfois vacillé, surtout en première période où Paris s'est fait bouger.

Mais le PSG aurait surtout pu se mettre plus rapidement à l'abri sans les approximations de Mbappé dans la surface. Le champion du monde a gâché deux énormes occasions (36e, 57e) avant de finir par tuer la partie dans les derniers instants.

Chahuté par le public malgré son doublé, Mbappé a été éclipsé par Messi, celui que tout le public a réclamé tout au long de la soirée. Avec un but et deux passes décisives, "La Pulga" a été à l'image de son début de saison, très en jambes. De quoi exciter les spectateurs ajacciens: trois enfants sont même entrés sur la pelouse au cours d'une interruption du jeu pour prendre des selfies avec l'Argentin, toujours aussi imperturbable.

