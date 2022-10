Foot: Ribéry, retraite, records et regrets

L'attaquant des Bleus Franck Ribéry lors du 8e de finale de la France contre l'Espagne, le 27 juin 2006 à Hanovre (Allemagne) Odd ANDERSEN AFP/Archives

Paris (AFP) – Le dernier dribble de Franck Ribéry: à 39 ans, l'ex-attaquant supersonique du Bayern Munich et des Bleus a mis vendredi un terme à une carrière fructueuse en club mais décevante en sélection et ponctuée de controverses, symbole d'un ailier instinctif et déroutant.