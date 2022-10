Mondial féminin de rugby: les Bleues en quarts avec la manière

Whangarei (Nouvelle-Zélande) (AFP) – Mission remplie! Le XV de France féminin s'est qualifiée samedi pour les quarts du Mondial grâce à sa large victoire sur les Fidjiennes (44-0) à Whangarei (Nouvelle-Zélande), acquise avec la manière et sept essais, dont un doublé de Maëlle Filopon.

Les Bleues, victorieuses de l'Afrique du Sud (40-5) puis défaites de justesse par l'Angleterre (13-7), sont désormais assurées de terminer la phase de poule à la deuxième place derrière les "Red Roses" avec 11 points.

Les coéquipières de Gaëlle Hermet connaîtront dimanche à 10h30 (heures de Paris) leur adversaire en quarts le week-end prochain.

Les Françaises, médaillées de bronze lors du dernier Mondial en 2017, devaient absolument l'emporter contre les Fidjiennes pour s'assurer cette deuxième place de la poule C, et idéalement avec le point de bonus offensif afin de ne pas affronter dès les quarts les meilleures nations: Angleterre, Nouvelle-Zélande et Canada.

La Française Pauline Bourdon lors du match contre les Fidji à la Coupe du monde de rugby, à Whangarei (Nouvelle-Zélande), le 22 octobre 2022 Marty MELVILLE AFP

En effet, à l'issue des phases de poules dimanche, un classement des huit meilleures équipes sera établi, sur lequel seront basées les affiches des quarts selon le principe suivant: 1re contre 8e, 2e contre 7e, etc.

Pour l'instant, et avant les trois derniers matches de dimanche, deux comptant pour la poule B et le dernier pour la poule C entre l'Angleterre et l'Afrique du Sud, les Bleues occupent la deuxième place de ce classement général.

Vers l'Italie en quarts

Elles devraient terminer au quatrième rang et, selon toute vraisemblance, rencontrer l'Italie en quarts.

Les Fidjiennes, à qui les Anglaises avaient passé 14 essais et qui avaient ensuite surpris tout le monde en se défaisant à la dernière minute des Sud-Africaines, ont livré un match plus que satisfaisant pour leur première participation à une Coupe du monde.

À la mi-temps, les Françaises avaient déjà marqué trois essais, les deux premiers à la suite de ballons portés, signés Marine Ménager (7e) et Mélissande Llorens (28e), le dernier en conclusion d'un surnombre à l'aile, par Maëlle Filopon (40e).

Au retour des vestiaires, les Fidjiennes ont accusé le coup physiquement, permettant aux Tricolores de marquer le quatrième essai libérateur (57e), synonyme de bonus offensif, pour le doublé de la centre Maëlle Filopon.

La troisième ligne Émeline Gros a aggravé le score quelques minutes plus tard (62e), un essai transformé par Jessy Trémoulière, qui disputait pour sa 72e sélection son premier match du Mondial.

Avant qu'Émilie Boulard, sur une passe de Chloé Jacquet et après un gros travail des avants, ne trouve la faille à la 71e minute, pour le sixième essai des Bleues, et que Célia Domain ne porte l'estocade à la sirène (80+1e) face à des Fidjiennes dépassées dans l'impact et qui ont terminé la rencontre à quatorze, après l'exclusion de leur arrière Roela Radiniyavuni.

