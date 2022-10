Brésil: Neymar promet de dédier à Bolsonaro son 1er but au Mondial

L'attaquant de l'équipe du Brésil Neymar (g) et le président sortant Jair Bolsonaro Lou BENOIST, EVARISTO SA AFP/Archives

Sao Paulo (AFP) – L'attaquant superstar Neymar a réitéré samedi son soutien au président d'extrême droite Jair Bolsonaro en vue du second tour de la présidentielle au Brésil, le 30 octobre, et a promis de lui dédier son "premier but" à la Coupe du monde en cas de réélection.