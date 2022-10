Italie: l'Atalanta battue, Naples conforte sa place de leader

Rome (AFP) – Naples, dernière équipe de Serie A invaincue après la défaite de l'Atalanta Bergame contre la Lazio Rome (2-0), a conforté sa place de leader en s'imposant sur le terrain de l'AS Rome (1-0) grâce à Victor Osimhen, dimanche lors de la 11e journée.

Ce Napoli en pleine confiance, vainqueur de ses onze derniers matches toutes compétitions confondues, compte trois points d'avance sur l'AC Milan, nouveau dauphin, et cinq sur la Lazio et l'Atalanta.

- Naples assomme la Roma -

Regroupée et agressive dans un pur style Mourinho, la Roma a longtemps résisté à l'attaque de feu du Napoli grâce aux parades de son gardien Rui Patricio.

Mais globalement inoffensive (aucun tir cadré), la Louve a fini par craquer sur une balle en profondeur, Chris Smalling a été un peu court et Osimhen ne s'est pas fait prier pour tromper le portier giallorosso (80e), se faisant pardonner après avoir raté la cible seul face au but dix minutes plus tôt.

Le Nigérian a couru célébrer sous la petite colonie de supporters napolitains, dans un Stadio olimpico réduit au silence après avoir longtemps copieusement sifflé Luciano Spalletti. Beaucoup de tifosi romanisti n'ont toujours pas pardonné à l'ex-entraîneur romain la façon dont il avait géré la fin de la carrière de la légende locale Francesco Totti.

Mais avec cet énième succès, Spalletti confirme qu'il va bien falloir compter avec son Napoli pour le scudetto.

Solide Lazio

La Lazio Rome a infligé à l'Atalanta sa première défaite de la saison (2-0) en s'appuyant sur sa solidité actuelle (aucun but encaissé lors de ses six derniers matches).

Malgré l'absence de leur canonnier et capitaine Ciro Immobile, blessé, les joueurs de Maurizio Sarri ont maîtrisé les débats et concrétisé leur domination au début de chaque mi-temps grâce à Mattia Zaccagni (10e) et Felipe Anderson (52e).

"L'apport que garantit Immobile, c'est maintenant aux autres de l'amener. Mais attendons un peu pour dire qu'on ne ressent pas son absence", a commenté l'entraîneur romain Maurizio Sarri.

Gasperini a estimé que la défaite des siens n'était pas "illogique" en saluant la "première période extraordinaire" des Laziali.

L'Udinese freine

L'Udinese, équipe surprise du début de saison en Italie, marque un peu le pas, battue pour la première fois de la saison à domicile face au Torino (2-1), son second revers de la saison après celui de la 1re journée.

L'équipe du Frioul, sur le podium début octobre, rentre peu à peu dans le rang après n'avoir pris que deux points lors de ses trois dernières sorties (6e).

L'ex-attaquant de Monaco Pietro Pellegri a inscrit le but décisif des Grenats en seconde période (69e), ouvrant son compteur en championnat.

