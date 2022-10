C1: Tottenham garde la main pour la qualification

Londres (AFP) – En concédant le nul à domicile contre le Sporting (1-1), mercredi, Tottenham garde la main dans la course aux huitièmes de finale de la Ligue des champions, mais la défaite sera interdite lors du dernier match à Marseille, mardi prochain.

Tottenham a cru avoir en main son ticket pour les huitièmes de finale sur un but de Harry Kane à la 5e minute du temps additionnel, mais après une éternité, la VAR a estimé que l'avant-centre était hors-jeu au moment de la déviation de la tête d'Emerson Royal.

Une décision qui a provoqué la colère d'Antonio Conte, exclu au bout du temps additionnel et qui sera absent sur le banc des Spurs lors du déplacement à Marseille.

Avec ce point, les Spurs sont en tête du groupe avec huit unités, devant les Portugais et Francfort qui ont sept points et Marseille avec six.

Une défaite au Vélodrome dans six jours les éliminerait dans tous les cas de figure en raison d'une différence de buts défavorable s'ils terminaient à égalité de points avec le Sporting et Francfort qui s'affronteront dans le même temps.

"Honnêtement, on n'a pas très bien joué (...), mais on est encore tête du groupe et on a notre sort entre nos mains", a admis après le match le latéral Matt Doherty, au micro de BT Sports.

Mais sur ce qu'on a vu à Londres, Marseille aurait tort de ne pas y croire, car les hommes d'Antonio Conte, malgré le final échevelé, ont une nouvelle fois été très poussifs et pas si rassurants défensivement pour une équipe au jeu si prudent.

Malgré le retour de Pierre-Emile Höjbjerg au milieu, de Matt Doherty sur le flanc droit ou de Lucas Moura en attaque, la bronca à la fin du premier acte été des plus méritées, tant l'encéphalogramme des blancs était plat sur ce premier acte.

Pire, les Spurs s'étaient fait punir par l'ancienne pépite de leur centre de formation, Marcus Edwards, qu'ils avaient laissé partir.

Match couperet au Vélodrome

Quelques secondes après une première grosse occasion de Paulinho, qui avait coupé un centre au premire poteau, Edwards a pu s'enfoncer dans le terrain de Tottenham sans être déranger et décocher une frappe à ras de terre croisée hors de portée de Hugo Lloris (0-1, 22e).

En seconde période encore, les Portugais ont eu les occasions pour tuer le match, Lloris réalisant deux belles parades face à Flavio Nazinho (76e) puis Pedro Porro, en angle fermé (77e), Nazinho ratant inexplicablement après que le ballon lui est revenu dessus.

Au fil des minutes, les locaux ont tout de même réussi à approcher du but adverse, mais le fait que leur joueur le plus dangereux ait été leur défenseur central Eric Dier en dit long sur leurs lacunes offensives actuelles.

Une volée acrobatique (51e), repoussée par Antonio Adan, et une tête trop haute de l'international anglais (75e) ont redonné espoir au Tottenham Hotspur Stadium.

Mais ce n'est qu'à dix minutes de la fin qu'un semblant de libération est venu avec une tête de Rodrigo Bentancur qui a pris le dessus sur un Adan plus occupé à s'écrouler pour simuler une faute qu'à sauter pour contester le ballon (1-1, 80e).

Deux autres têtes de Dier (85e, 90e) auraient pu donner la qualification dès le coup de sifflet final aux Londoniens, mais c'est finalement un match couperet qui décidera du sort européen de Tottenham dans six jours.

© 2022 AFP