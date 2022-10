C1: Xavi et Barcelone au bord de l'abîme ?

Barcelone (AFP) – Au bord du précipice: face à l'ogre Bayern Munich, le FC Barcelone risque mercredi (21h00) une deuxième élimination de rang dès la phase de groupes de la Ligue des champions, encore un camouflet, qui pourrait précipiter Xavi vers sa première crise d'entraîneur.

Le Barça pourrait même connaître son sort avant le coup d'envoi de son match: si l'Inter Milan bat le modeste Viktoria Plzen à domicile (18h45), le club blaugrana sera automatiquement éliminé de la course aux 8es de finale.

"Il y a un mince espoir, mais on sait que ce sera très compliqué", a pointé Xavi en conférence de presse d'avant-match, mardi. "On n'a plus notre destin entre nos mains. Mais indépendamment de ce qu'il se passe à Milan, on doit prouver que l'on peut rivaliser contre ce genre d'équipes", a encouragé l'entraîneur catalan.

Les Catalans ont encore en tête les dernières gifles reçues face au club bavarois, sacré champion d'Europe en 2020.

Cette année-là, le Bayern avait étrillé le Barça 8-2 en quart de finale à Lisbonne. La plus grosse correction reçue par le club catalan en Ligue des champions. Un score qui persiste encore, comme une plaie ouverte, dans l'esprit de tous les supporters blaugranas.

Mais aussi l'année suivante: Lionel Messi parti, le Bayern avait balayé les Catalans 3-0 à l'aller, 3-0 au retour, pour les envoyer directement en Ligue Europa sans voir les 8es de finale pour la première fois depuis 21 ans.

Sans compter la défaite 2-0 à l'aller, cette saison, le 13 septembre à l'Allianz Arena.

"On se devait de réagir"

La désillusion, après le nul 3-3 face à l'Inter qui les a rapprochés de l'élimination il y a deux semaines, a été démultipliée par la défaite 3-1 lors du clasico de Liga face au Real Madrid, le week-end suivant au Santiago-Bernabéu.

Robert Lewandowski l'attaquant polonais du Barcelone FC lors du match de C1 contre l'Inter Milan au stade du Camp Nou de Barcelone en Espagne le 12 octobre 2022 Pau BARRENA AFP/Archives

Depuis, le Barça a réagi: une victoire éclatante 3-0 contre Villarreal jeudi, puis une autre, tout aussi brillante, 4-0 contre l'Athletic Bilbao dimanche au Camp Nou, avec notamment un but et trois passes décisives d'Ousmane Dembélé.

L'ailier français fait d'ailleurs la une des deux principaux journaux sportifs catalans mardi (Sport et Mundo Deportivo). "On se devait de réagir", a commenté Xavi après cette rencontre, satisfait d'avoir récupéré quelques blessés comme Jules Koundé.

"Quoiqu'il arrive, on devra garder cette mentalité. La sensation de confiance est là. Elle est bonne. Si on ne se qualifie pas, il faudra continuer", a harangué Xavi mardi.

Une semaine après avoir brillé à Paris, avec le trophée Kopa (meilleur jeune, NDLR) remis par Pedri à son coéquipier Gavi (incertain contre le Bayern) et le trophée Gerd Müller (meilleur buteur) raflé par Robert Lewandowski (ainsi que le Ballon d'Or féminin pour Alexia Putellas), le Barça devra faire face à son pire cauchemar mercredi au Camp Nou.

Bayern, sans Neuer

D'autant que le Bayern arrive en force. Après un début de saison mitigé en championnat (une défaite et trois nuls sur ses sept premiers matches), le géant bavarois a retrouvé de l'appétit en C1: les coéquipiers de Sadio Mané, remplaçant de Lewandowski sur le front de l'attaque, ont jusqu'ici fait le plein sur la scène continentale, avec quatre succès en autant de matches.

L'attaquant du Bayern Munich Sadio Mané marque le but du 4-0 en Bundesliga contre le SC Freiburg à Munich en Allemagne le 16 octobre 2022 CHRISTOF STACHE AFP/Archives

Ils en sont même à onze victoires consécutives lors de la phase de groupes de la C1, et même 32 matches consécutifs sans défaite en phase de groupes de la C1...

Mais cette fois, les Bavarois arrivent aussi avec quelques points d'interrogation au Camp Nou. Leur emblématique gardien Manuel Neuer est touché à l'épaule, Leroy Sané aux ischio-jambiers, Lucas Hernandez aux adducteurs et Bouna Sarr à un genou.

Pas de quoi paniquer pour autant, la pression est sur les épaules des Catalans. D'autant que les Bavarois pourraient presque partager la joie des Catalans au coup d'envoi: si l'Inter ne s'impose pas contre Plzen, le Bayern sera qualifié pour les 8es de finale comme premier du groupe C, lui promettant un tirage plus favorable. Ce sera aussi le cas s'il remporte l'un de ses deux matches restants, contre le Barça ou l'Inter.

