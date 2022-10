Allemagne: revoilà le Bayern en tête, Nkunku encore décisif pour Leipzig

L'attaquant français du Bayern Munich Mathys Tel (à droite) et son coéquipier camerounais Eric Maxim Choupo-Moting lors du match de Bundesliga contre Mayence, à l'Allianz Arena, le 29 octobre 2022

Munich (Allemagne) (AFP) – Le Bayern Munich, dépossédé depuis près de deux mois de son trône, a récupéré la première place du championnat d'Allemagne grâce à sa victoire contre Mayence, alors que Christopher Nkunku a une nouvelle fois été décisif avec Leipzig samedi.

Avec 25 points au compteur après 12 matches joués, les Munichois devancent de deux points l'Union Berlin (23) qui reçoit dimanche après-midi le Borussia Mönchengladbach de Marcus Thuram dans son Alte Försterei ("Vieille maison forestière"), pour tenter de repasser devant le Bayern.

Samedi après-midi, dans une Allianz Arena bercée par des températures estivales, les Munichois ont assuré le spectacle avec un jeu rapide qui a pris de vitesse à de nombreuses reprises la défense de Mayence.

Dès la 5e minute, Serge Gnabry s'est retrouvé au début et à la conclusion d'un superbe mouvement collectif pour ouvrir le score, avec Eric Maxim Choupo-Moting en relais et Sadio Mané en passeur décisif.

Dominateurs, les joueurs de Julian Nagelsmann ont enchaîné un deuxième très beau mouvement à une touche de balle à la demi-heure de jeu, Jamal Musiala inscrivant son septième but de la saison, d'une frappe croisée avec Choupo-Moting une nouvelle fois en appui.

Dans les cinq dernières minutes de jeu de la première période, deux penaltys ont été sifflés, un pour le Bayern et un pour Mayence. Les deux ont été arrêtés par les gardiens sur des tentatives de Mané et de Jonathan Burkardt, mais les deux ont abouti à des buts, de Mané (3-0, 43e) et de Silvan Widmer (3-1, 45e+2).

En seconde période, Leon Goretzka a redonné trois buts d'avance juste avant l'heure de jeu (4-1), alors que dans les dix dernières minutes le jeune Français Mathys Tel (17 ans) a inscrit son deuxième but de la saison (5-1) et Choupo-Moting conclu le nouveau festival offensif munichois (6-2).

Leipzig poursuit son redressement

Les Bavarois ont ainsi signé un quatrième succès sur les cinq dernières journées de Bundesliga, alors qu'en Ligue des champions, ils sont assurés de finir à la première place de leur groupe relevé (avec l'Inter Milan et le FC Barcelone notamment) avec cinq victoires en cinq matches.

A Leipzig, l'attaquant français Christopher Nkunku s'est encore montré décisif contre le Bayer Leverkusen (victoire 2-0).

Sur un coup franc parfaitement dosé par Dominik Szoboszlai, "Christo" s'est retrouvé tout seul pour inscrire de la tête le premier but de Leipzig, son neuvième de la saison, pour rejoindre Niclas Füllkrug (Brême) en tête du classement des buteurs.

Dans les dix dernières minutes, Timo Werner a doublé la mise pour assurer une fin de match tranquille à Leipzig.

Les hommes de Marco Rose ont parfaitement négocié cette rencontre entre deux matches de Ligue des champions, un exploit mardi contre le Real Madrid (3-2) et un duel décisif mercredi prochain à Varsovie contre les Ukrainiens du Shaktar Donetsk où un nul sera synonyme de qualification pour les 8es de la C1.

Avec cette victoire, le RB Leipzig poursuit son redressement avec 19 points. Samedi soir (18h30), l'Eintracht Francfort (20 pts) reçoit le Borussia Dortmund (19 pts), avec une place sur le podium promise au vainqueur.

