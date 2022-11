Masters WTA: Sakkari débute solidement, Sabalenka renverse Jabeur

Fort Worth (Etats-Unis) (AFP) – La N.7 mondiale Aryna Sabalenka et Maria Sakkari (N.5), demi-finaliste de la précédente édition, ont bien entamé le Masters WTA, en battant respectivement Ons Jabeur (N.7) et Jessica Pegula (N.3), dans le groupe Nancy Richey, lundi à Fort Worth au Texas.

"D'une certaine manière, un miracle s'est produit pour moi et j'ai pu gagner ce match", a dit Sabalenka, parvenue à renverser Jabeur 3-6, 7-6 (7/5), 7-5, au bout d'une lutte très serrée, longue de 2h28.

La Tunisienne, finaliste à Wimbledon et à l'US Open cette saison, a en effet été très proche d'en finir, en se retrouvant à deux points de la victoire dans le tie-break du deuxième set, après avoir facilement empoché le premier.

Mais dans la deuxième manche, la Bélarusse a été récompensée par sa persévérance, parvenant à ne pas craquer malgré trois débreaks réussis par sa rivale, quand elle pensait avoir fait la différence à chaque fois.

La Tunisienne, usant souvent de cet amorti qui fait sa réputation, a su ravaler sa frustration dans le troisième set, menant 4-2 après un break dans le troisième jeu. Mais Sabalenka a su s'accrocher pour revenir à hauteur, avec ses coups de boutoirs.

Et c'est finalement Jabeur qui a fini par céder, sur la première balle de match procurée par sa rivale, non sans manquer, fair-play, d'aller saluer Sabalenka, prise sous le coup de l'émotion après son come-back.

Plus tôt, Sakkari avait bataillé 2h11 pour venir à bout 7-6 (8/6), 7-6 (7/4) de Pegula.

Les deux joueuses se sont d'abord fait des amabilités, cédant leur service trois fois, à tour de rôle. Tant et si bien que la Grecque, qui avait à chaque fois breaké la première, a dû attendre le jeu décisif pour se détacher, en convertissant sa troisième balle de set.

D'entrée de seconde manche, elle a ravi l'engagement de sa rivale, qui l'avait battue il y a deux semaines en finale du Masters 1000 de Guadalajara, pour mener 3-0. Mais Pegula est encore parvenue à recoller au score.

La Bélarusse Aryna Sabalenka après avoir battu la Tunisienne Ons Jabeur, lors de leur match de phase de groupe du Masters WTA, le 31 octobre 2022, à Fort Worth (Texas) MATTHEW STOCKMAN GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

En vain, car après avoir sauvé deux balles de matches sur son service à 6-5, l'Américaine a encore craqué dans le tie-break, envoyant la balle dans le filet sur la troisième opportunité de Sakkari, qui mène désormais 4-2 dans leurs confrontations.

"Je suis très heureuse de m'être imposée, les matches ne sont jamais facile face à Jessica. Il fallait que je me batte et que je garde confiance dans mon jeu", a-t-elle réagi à chaud sur le court, dans une Dickies Arena qui sonnait creux, avec à peine un millier de spectateurs présents, l'enceinte pouvant en accueillir 14.000.

Or c'était toujours un peu plus que pendant le match, portant haletant, entre Sabalenka et Jabeur.

Classement du groupe Nancy Richey: G P sets jeux

1. Maria Sakkari (GRE/N.5) 1 0 +2 +2

2. Aryna Sabalenka (BLR/N.7) 1 0 +1 0

3. Ons Jabeur (TUN/N.2) 0 1 -1 0

4. Jessica Pegula (USA/N.3) 0 1 -2 -2

NB: Si deux joueuses sont à égalité, le résultat de leur confrontation directe les départage. Si trois joueuses sont à égalité, elles sont départagées au nombre total de sets gagnés/perdus, voire au nombre total de jeux gagnés/perdus.

