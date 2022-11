Mondial-2022: le Japon avec Kubo, l'ancienne pépite du Barça et du Real

L'attaquant japonais Takefusa Kubo de la Real Sociedad pendant le match du groupe E de Ligue Europa entre l'Omonia Nicosie et la Real Sociedad, à Nicosie, le 27 octobre 2022

Tokyo (AFP) – Le sélectionneur du Japon, Hajime Moriyasu, a inclus mardi l'ancienne pépite du FC Barcelone Takefusa Kubo, passé ensuite par le Real Madrid, dans sa liste de 26 joueurs retenus pour le Mondial au Qatar, où les "Samouraïs Bleus" affronteront de redoutables adversaires au premier tour.

Le Japon, éliminé en huitièmes de finale en 2002, 2010 et 2018, se frottera notamment à l'Allemagne et à l'Espagne ainsi qu'au Costa Rica dans le groupe E de la phase de poules de la Coupe du monde de football (20 novembre-18 décembre).

Kubo, 21 ans, a évolué de 2011 à 2015 à La Masia, le prestigieux centre de formation du FC Barcelone, où il a gagné le surnom de "Messi japonais" au début d'une carrière très précoce.

L'ailier avait été recruté en 2019 par le Real Madrid, mais il a ensuite été prêté à plusieurs autres clubs espagnols ces trois dernières années, avant de s'engager de manière permanente avec la Real Sociedad au début de cette saison.

Kubo compte 19 sélections pour un but avec l'équipe nationale du Japon.

L'ailier Kaoru Mitoma, 25 ans, qui a rejoint Brighton cet été après avoir été prêté un an à l'Union SG en Belgique, s'est remis d'une blessure pour faire finalement partie de la sélection japonaise.

L'ancien défenseur de Southampton, Maya Yoshida (34 ans), sera le capitaine de l'équipe et disputera sa troisième Coupe du monde. Pour l'arrière gauche Yuto Nagatomo (36 ans), ancien de l'Inter et l'OM, et le gardien Eiji Kawashima (39 ans), actuellement remplaçant à Strasbourg, il s'agira d'une quatrième sélection pour un Mondial.

Le milieu offensif de l'Eintracht Francfort, Daichi Kamada, qui réalise un excellent début de saison, et le Monégasque Takumi Minamino, plus à la peine depuis son arrivée cet été en Principauté, ont également été inclus dans une équipe qui ne comprend que six joueurs évoluant au Japon.

Le sélectionneur Hajime Moriyasu, en poste depuis 2018, a également fait appel à Ko Itakura, bien que le défenseur central n'ait plus joué pour le Borussia Mönchengladbach après s'être blessé au genou en septembre.

Le sélectionneur de l'équipe nationale de football du Japon, Hajime Moriyasu, prend la parole pour annoncer officiellement les membres de la sélection japonaise pour la Coupe du monde 2022 au Qatar, lors d'une conférence de presse à Tokyo le 1er novembre 2022 Richard A. Brooks AFP

Il a en revanche écarté le milieu Genki Haraguchi et l'attaquant Yuya Osako d'une liste qui ne compte que six rescapés par rapport à celle de la précédente Coupe du monde en Russie.

Le Japon entamera son Mondial contre l'Allemagne le 23 novembre, avant d'affronter le Costa Rica le 27 novembre et l'Espagne le 1er décembre.

La liste des 26 joueurs nippons sélectionnés pour le Mondial au Qatar:

Gardiens de but: Shuichi Gonda (Shimizu S-Pulse/JPN), Eiji Kawashima (Strasbourg/FRA), Daniel Schmidt (Sint-Truiden/BEL)

Défenseurs: Yuto Nagatomo (FC Tokyo/JPN), Maya Yoshida (Schalke/GER), Takehiro Tomiyasu (Arsenal/ENG), Hiroki Sakai (Urawa Reds/JPN), Yuta Nakayama (Huddersfield Town/ENG), Shogo Taniguchi (Kawasaki Frontale/JPN), Ko Itakura (Borussia Monchengladbach/GER), Miki Yamane (Kawasaki Frontale/JPN), Hiroki Ito (Stuttgart/GER)

Milieux de terrain: Wataru Endo (Stuttgart/GER), Hidemasa Morita (Sporting/POR), Ao Tanaka (Fortuna Düsseldorf/GER), Daichi Kamada (Eintracht Francfort/GER), Junya Ito (Reims/FRA), Kaoru Mitoma (Brighton/ENG), Takumi Minamino (Monaco/FRA), Yuki Soma (Nagoya Grampus/JPN), Gaku Shibasaki (Leganes/ESP), Takefusa Kubo (Real Sociedad/ESP), Ritsu Doan (Fribourg/GER)

Attaquants: Daizen Maeda (Celtic/SCO), Takuma Asano (Bochum/GER), Ayase Ueda (Cercle Bruges/BEL)

