Tennis: Djokovic prend ses aises à Paris

Le Serbe Novak Djokovic, lors du Masters 1000 de Paris, le 1er novembre 2022 Christophe ARCHAMBAULT AFP

4 mn

Paris (AFP) – En terrain connu dans la salle de l'est parisien, Novak Djokovic, champion sortant et six fois titré, a réussi une entrée maîtrisée face au serveur-volleyeur américain Maxime Cressy (34e), écarté 7-6 (7/1), 6-4, au deuxième tour du Masters 1000 de Paris mardi.