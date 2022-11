MotoGP: Luca Marini mène la danse en essais, loin devant le duel Quartararo-Bagnaia

Valence (Espagne) (AFP) – L'Italien Luca Marini (Ducati-VR46) a signé vendredi le meilleur temps des essais libres du Grand Prix de Valence en catégorie MotoGP, tandis que le leader au championnat Francesco Bagnaia a réalisé le 9e temps, derrière son dernier rival, Fabio Quartararo, 8e.

A l'aube de l'ultime manche de la saison, le Français joue sa dernière chance pour conserver sa couronne mondiale et priver l'Italien "Pecco" Bagnaia d'un premier titre en catégorie reine.

Mais l'avantage va nettement au pilote Ducati, puisqu'il compte 23 points d'avance sur le pilote Yamaha, condamné à la victoire s'il veut entretenir l'espoir de remporter le championnat. Mais même si Quartararo l'emporte, Bagnaia sera titré s'il finit au pire 14e.

La marche à suivre pour le Niçois est donc claire à l'entame de la course dimanche à 14h00: "mon objectif sera d'essayer de faire le meilleur départ possible, d'être vraiment agressif (...), sur le rythme de course nous étions vraiment bien aujourd'hui", a-t-il expliqué, en dépit d'une moto toujours en manque de vitesse.

"J'ai vraiment envie de me battre pour la victoire", a-t-il assuré, lui qui n'a plus remporté de course depuis le GP d'Allemagne en juin.

Vendredi après-midi, la totalité des pilotes ont amélioré leurs temps par rapport à la première séance. Quartararo, leader de la première séance d'essais vendredi matin, s'est ainsi fait déloger par Marini.

L'Italien, qui a parcouru les 4 km du circuit de Ricardo Tormo en 1:30.217, devance l'Espagnol Jorge Martin (Ducati-Pramac) et l'Australien Jack Miller (Ducati).

Premier pilote non-Ducati, le sextuple champion du monde espagnol de MotoGP Marc Marquez (Honda) est 4e. L'autre Français de la grille, Johann Zarco (Ducati-Pramac), est 7e.

Chez Suzuki, qui disputera à Valence son dernier Grand Prix en MotoGP avant de quitter le championnat, le champion du monde 2020, l'Espagnol Joan Mir, est 14e, derrière son compatriote Alex Rins, 11e.

Classement combiné des deux premières séances d'essais libres MotoGP disputées vendredi sur le circuit Ricardo Tormo (4,005 km):

NDLR: les pilotes ayant réalisé les 10 meilleurs temps des trois premières séances d'essais libres participent directement à la deuxième séance qualificative (Q2), qui détermine les 12 premières places sur la grille de départ. Les autres doivent participer à une séance qualificative préalable (Q1) dont les deux plus rapides sont repêchés pour la Q2.

