Tennis: Alcaraz abandonne, Auger-Aliassime continue d'enchaîner

Paris (AFP) – Coup d'arrêt pour Carlos Alcaraz: le N.1 mondial, blessé au niveau des abdominaux, a abandonné en quarts de finale du Masters 1000 de Paris alors qu'il était mené 6-3, 6-6 par le jeune Danois Holger Rune (18e) vendredi.

Cette blessure intervient à neuf jours du début du Masters de fin d'année à Turin (13-20 novembre) qui réunit les huit meilleurs joueurs de la saison.

L'Espagnol, devenu le plus jeune N.1 mondial de l'histoire à 19 ans après son sacre à l'US Open en septembre, s'est montré prudent mais pas alarmiste quant à ses chances d'y participer.

"Je vais rentrer à la maison, passer des examens pour connaître l'importance du problème, et à partir de là, on verra avec mon équipe le travail et le temps que j'aurai pour essayer d'aller à Turin à 100%", a-t-il répondu en conférence de presse.

Massé au changement de côté à 6 jeux à 5 en sa faveur dans la deuxième manche, sous les côtes, côté gauche, Alcaraz a dit stop à 3 points à 1 en faveur de Rune dans le jeu décisif.

"J'ai senti quelque chose au niveau des abdominaux dans le deuxième set. A la fin, ça empirait, j'ai préféré abandonner", a-t-il expliqué.

"Ça me limitait dans beaucoup de choses, pour frapper mon coup droit, au service, quand je me tournais, ça me faisait assez mal", a décrit "Carlitos".

"Peut-être que si j'avais continué, j'aurais dû m'arrêter pour quelque chose de beaucoup plus grave, j'ai préféré m'arrêter avant que ça soit pire", a-t-il ajouté.

16e victoire de suite

Avant ça, Alcaraz avait connu deux premiers tours express dans la salle parisienne.

Le Canadien Felix Auger-Aliassime qui s'est qualifié pour les demi-finales du Masters 1000 de Paris aux dépens de l'Américain Frances Tiafoe le 4 novembre 2022 à Paris. Christophe ARCHAMBAULT AFP

Rafael Nadal battu d'entrée à Bercy, le jeune Espagnol avait même l'occasion de s'assurer de terminer l'année sur le trône du tennis mondial en cas de titre dimanche.

Après son abandon, il quitte la capitale française avec pile mille points d'avance sur Nadal. Un parcours sans faute à Turin en rapportera 1500.

Alcaraz a explosé au plus haut niveau en 2022 en s'offrant son premier trophée en Grand Chelem et ses deux premiers en Masters 1000, à Miami et Madrid. Mais depuis son titre à New York mi-septembre, son meilleur résultat reste une demi-finale à Bâle la semaine dernière.

La première demi-finale parisienne opposera Rune à Félix Auger-Aliassime.

En quête d'un quatrième trophée en autant de semaines, après Florence, Anvers et Bâle, le Québecois de 22 ans a enchaîné une seizième victoire d'affilée aux dépens de l'Américain Frances Tiafoe (21e), dominé 6-1, 6-4.

Quatre titres en autant de semaines: une telle performance n'a plus été réalisée depuis plus de quarante ans. A l'automne 1981, Ivan Lendl en avait même remporté cinq en cinq semaines.

N.8 mondial et qualifié pour la première fois pour le Masters, "FAA" s'invite dans le dernier carré en Masters 1000 pour la deuxième fois de sa carrière (après Miami en 2019).

Les deux derniers quarts de finale opposent dans la soirée (à partir de 19h30) Novak Djokovic au jeune Italien Lorenzo Musetti (23e), et le N.5 mondial Stefanos Tsitsipas à l'inattendu Américain Tommy Paul (31e).

