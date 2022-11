Top 14: Gros coup pour Toulon avec l'arrivée de Dan Biggar

Marseille (AFP) – Toulon a réussi un joli coup sur le marché rugbystique des transferts avec l'annonce vendredi de l'arrivée en provenance de Northampton de l'ouvreur international gallois Dan Biggar, une figure mondiale à son poste.

Le RCT précise que Biggar s'est engagé jusqu'à la fin de la saison mais à Northampton, la direction des Saints évoque une proposition de contrat courant sur plusieurs années et le joueur lui-même dit avoir pris sa décision "dans une vision à long terme".

"Le demi d’ouverture s’engage avec le RC Toulon dès ce mois de novembre et jusqu’à la fin de la saison", a écrit le RCT dans un communiqué. "Nous sommes très fiers de l’arrivée de Dan Biggar à Toulon. C’est un joueur d'exception, qui viendra compléter notre effectif au poste de demi d'ouverture. Il peut bien sûr jouer aussi arrière ou centre", a déclaré le président du club Bernard Lemaître, cité dans le communiqué.

Le club a précisé que Biggar, qui accompagne actuellement la sélection galloise malgré une blessure à un genou, serait "disponible et de retour à Toulon" à l’issue de la fenêtre internationale en cours et pourrait "postuler dès la guérison de sa blessure".

Le départ de Biggar des Saints, où il évoluait depuis 2018 après avoir débuté avec la province galloise des Ospreys, avait été annoncé au début du mois, mais il était alors question que le joueur de 33 ans termine la saison dans le championnat anglais.

- Deuxième ouvreur -

Avec son départ en cours de saison, Northampton se déleste d'un salaire conséquent alors que le rugby de club anglais traverse de sérieuses difficultés financières illustrées par le placement en redressement judiciaire des Worcester Warriors et des Wasps.

L'ouvreur Dan Biggar avec le pays de Galles contre la France dans le Tournoi des six nations le 11 mars 2022 à Cardiff Adrian DENNIS AFP/Archives

Dans le communiqué confirmant vendredi le départ de Biggar pour Toulon, le directeur général du club, Mark Darbon, explique: "Compte tenu des circonstances --avec le contrat de Dan expirant à la fin de la saison, sa disponibilité pour la fin de l'exercice actuel, l'offre sur plusieurs années faite à Dan par Toulon à condition qu'il déménage immédiatement et la qualité des ouvreurs prometteurs dont notre club dispose --, nous avons voulu être pragmatiques quand Dan nous a approchés."

Cité par les Saints dans leur communiqué, l'ouvreur explique quant à lui quitter Northampton "le coeur lourd". "Je remercie le club pour sa compréhension tout au long de ce processus", ajoute-t-il. "Je n'ai jamais envisagé de quitter les Saints en cours de saison, mais cette occasion s'est présentée très vite et j'ai pris ma décision dans une vision à long terme pour ma famille."

Après avoir perdu à l'intersaison Louis Carbonel et Anthony Belleau, respectivement partis à Montpellier et Clermont, Toulon était à la recherche d'un second ouvreur de métier pour épauler le Néo-Zélandais Ihaia West, arrivé cet été de La Rochelle.

- Référence mondiale -

"L’opportunité s’est présentée et quand tu as un Dan Biggar sur le marché, il faut vite sauter dessus. Il renforce l’équipe. On sait qu’on récupère un meneur de jeu qui a beaucoup d’expérience et de charisme. Il va apporter une nouvelle dimension à ce poste", a expliqué le manager Franck Azéma en conférence de presse.

L'ouvreur international gallois à l'entraînement des Lions britanniques et irlandais le 20 juillet 2021 au Cap David Rogers POOL/AFP/Archives

Avec Biggar, le RCT tient une référence mondiale à son poste. Excellent buteur, il compte 103 sélections avec le pays de Galles (et 3 avec les Lions britanniques et irlandais), avec lequel il a remporté trois Tournoi des six nations (2013, 2019 et 2021) et disputé deux Coupes du monde (2015 et 2019).

Capitaine du XV du Poireau lors du dernier Tournoi en l'absence d'Alun Wyn Jones, Biggar marchera à Toulon dans les pas de ses compatriotes Leigh Halfpenny, Gethin Jenkins, Rhys Webb et Gavin Henson, tous passés dans le Var dans les années 2010 sous la présidence de Mourad Boudjellal.

Après avoir déjà arraché la star sud-africaine Cheslin Kolbe à Toulouse, son successeur à la tête du club, Bernard Lemaître, semble à son tour décidé à bâtir une équipe de "Galactiques".

