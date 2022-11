L1: Rennes sauve les meubles à Lille

Villeneuve-d'Ascq (AFP) – Dominés par des Lillois maladroits et malchanceux, Rennes a ramené un match nul heureux du Nord (1-1) mais voit sa série de cinq victoires de suite en Ligue 1 logiquement stoppée dimanche lors de la 14e journée.

Lille peut avoir de gros regrets... Comme le week-end dernier à Lyon, où ils avaient concédé une défaite pas méritée (1-0), les Lillois ont encore perdu deux points précieux dans la course aux places européennes. En manque d'efficacité face à un héroïque Steve Mandanda, ils ont aussi été très malheureux en touchant trois fois le poteau.

Les Dogues avaient rapidement ouvert le score grâce à leur capitaine José Fonte, qui avait profité d'une erreur de Mandanda (16e), mais les Bretons ont égalisé sur penalty par Benjamin Bourigeaud (58e).

Après ce deuxième nul de la saison, le Losc pointe à la septième place avec 23 points, un total qui devrait être bien supérieur.

Le Stade rennais, lui, se contentera de ce point arraché sur la pelouse d'un concurrent direct, après cinq succès d'affilée en Championnat. Trois jours après avoir joué sur la scène européenne, il a en effet semblé en manque d'idées et de jus mais conserve sa troisième avec 28 unités au compteur.

L'équipe de Bruno Genesio évoluait dans son 4-3-3 habituel avec Amine Gouiri, Arnaud Kalimuendo et Benjamin Bourigeaud en attaque, en l'absence de Martin Terrier, victime d'une lésion musculaire à une cuisse jeudi en Ligue Europa face à l'AEK Larnaca (1-1).

Pour ce choc, l'entraîneur nordiste Paulo Fonseca a lui aligné son habituel 4-2-3-1 mais innové en titularisant Timothy Weah au poste de latéral droit. En l'absence d’Ismaïly, blessé, Bafodé Diakité a lui été titularisé dans le couloir gauche.

D'entrée de jeu, Lille a confisqué le ballon et a mis une grosse pression sur son adversaire, mais la première occasion a été rennaise avec une reprise de volée de Bourigeaud bien captée par Lucas Chevalier (11e).

Mandanda malheureux puis infranchissable

Les Dogues, eux, se sont montrés efficaces en convertissant leur première situation: après un corner mal repoussé, André Gomes a servi Rémy Cabella, dont le centre a été relâché par Mandanda, gêné par Jonathan David, et Fonte a poussé la ballon au fond de filets (1-0, 16e).

Après cette erreur, le gardien breton s'est toutefois bien rattrapé pour détourner un frappe puissante de Cabella (25e) puis un centre fuyant de l'ancien Montpelliérain (26e) et un tir de Jonathan David (39e). Et il a été heureux de voir une frappe de Weah frôler le poteau (36e).

Le Stade rennais, en manque d'inspiration, n'a quasiment rien proposé hormis une ouverture de Gouiri pour l'ancien Lillois Xeka, interceptée in extremis par Jonathan Bamba (31e) et un centre en retrait d'Hamari Traoré freiné par Fonte (41e).

Après la pause, le Losc a continué sur sa lancée mais a été puni par une erreur de Bamba, qui a provoqué un penalty en ceinturant Christopher Wooh, un ancien Lensois. Bourigeaud, lui aussi passé par le RCL et conspué par les supporters lillois, n'a pas laissé passer l'offrande pour égaliser (1-1, 58e).

Mandanda, sauvé trois fois par ses montants sur des tentatives de Tiago Djalo (65e), Adam Ounas (71e) et David (72e), a ensuite écoeuré les Dogues en repoussant une tête de Bamba (78e) et une autre de Benjamin André (90e+2), tandis que la VAR a annulé un but de David pour un léger hors jeu (84e).

