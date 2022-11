NBA: même privé d'Antetokounmpo, Milwaukee reste invaincu cette saison

Los Angeles (AFP) – Les Bucks de Milwaukee, privés de leur star Giannis Antetokounmpo blessé, se sont imposés samedi face au Thunder d'Oklahoma City (108-94), portant à neuf leur nombre de victoires cette saison en NBA, où ils demeurent toujours invaincus.

La franchise du Wisconsin continue ainsi d'améliorer la meilleure entame de championnat de son histoire.

Double MVP, Antetokounmpo a dû renoncer à la rencontre face au Thunder après avoir ressenti une douleur au genou gauche, lors de la victoire des Bucks vendredi face à Minnesota (115-102) durant laquelle il avait pourtant réalisé son premier triple-double de la saison.

En l'absence du "Greek Freak", c'est le pivot Brook Lopez qui a régné dans la raquette, inscrivant 25 points et permettant aux shooteurs de son équipe de réussir 17 tirs à trois points. Bobby Portis et Jrue Holiday ont chacun réalisé un double-double.

Milwaukee tentera d'enchaîner une dixième victoire consécutive et d'améliorer encore ainsi son début de saison tonitruant mardi prochain à Atlanta face aux Hawks qui, dans leur salle la nuit dernière, sont venus à bout des Pelicans de la Nouvelle-Orléans après prolongation (124-121).

Les 29 points et huit rebonds de Zion Williamson n'ont pas été suffisants pour les Pelicans.

Les Nets enchaînent sans Irving

En battant les Charlotte Hornets (98-94), les Nets de Brooklyn ont eux remporté leur deuxième victoire consécutive depuis la suspension de leur meneur star, Kyrie Irving, pour avoir fait la promotion d'un film antisémite.

Avec 27 points, Kevin Durant a largement contribué à combler une mauvaise entame de match des Nets. C’est la première fois de la saison que Brooklyn enchaîne deux victoires consécutives, malgré une semaine tumultueuse au cours de laquelle la franchise s'est séparée de son entraîneur Steve Nash et a suspendu Irving pour au moins cinq matches.

Kevin Durant, la star des Brooklyn Nets, lors d'un match de NBA contre les Charlotte Hornets, le 5 novembre 2022, à Charlotte (Caroline du Nord) Jacob Kupferman GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

"C'est probablement ce qu'il y a de plus dur à affronter en tant qu'équipe", a estimé Durant. "Savoir que nous pouvons traverser cette épreuve et continuer à nous serrer les coudes, je pense que c'est important".

Dans les autres rencontres de la nuit, les Phoenix Suns ont pris leur revanche sur les Portland Trail Blazers (102-82) lors de leur deuxième confrontation en deux jours. Battus sur le fil par un shoot au buzzer de Jerami Grant la veille, les finalistes 2021 n'ont laissé aucune chance à Portland pour prendre seuls la tête de la Conférence Ouest.

Le meneur des Kings, De'Aaron Fox (37 points) a été le héros à Orlando, en réalisant un tir à trois points depuis la moitié du terrain et au buzzer pour permettre à Sacramento de remporter une victoire en prolongation (126-123) sur le Magic.

"J'ai juste essayé de me mettre le plus possible devant le panier", a expliqué Fox à propos de son tir, "je me suis senti bien, et c'est rentré".

Malgré la défaite, Orlando a une nouvelle fois pu compter sur son rookie Paolo Banchero, 19 ans, auteur de 33 points et 15 rebonds. Seul Lebron James à son âge avait réussi une telle fiche de stats, lors d'une rencontre NBA.

Les Celtics de Boston ont établi un record de franchise avec 27 tirs à trois points réussis lors de leur victoire (133-118) sur les Knicks.

Paolo Banchero, du Magic d'Orlando, pendant un match de NBA contre les Golden State Warriors, à Orlando, le 3 novembre 2022 Mike Ehrmann GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP/Archives

À New York, Jaylen Brown a inscrit 30 points et Jayson Tatum en a ajouté 26 pour les Celtics, qui ont enterré les Knicks avec un festival à longue portée.

Brown et Tatum ont réussi six tirs à trois points chacun. Sorti du banc, Sam Hauser en a réussi cinq, et les neuf Celtics qui ont joué ont tous réussi au moins un tir derrière l'arc.

