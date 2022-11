XV de France: face aux Springboks, le frisson de l'inconnu

Le sélectionneur de l'équipe de France de rugby Fabien Galthié à l'entraînement entouré de ses joueurs à Marcoussis en France le 9 novembre 2022 avant le match contre les Springboks samedi à Marseille FRANCK FIFE AFP

4 mn

Marseille (AFP) – Invaincu depuis plus d'un an, le XV de France se mesure samedi (21h00) à Marseille à la seule nation majeure qu'il n'a pas encore affrontée depuis son renouveau, l'Afrique du Sud, championne du monde en titre, pour un test d'envergure à moins d'un an du Mondial.