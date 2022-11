Mondial: stades et fan zones s'ouvrent aux autistes

Doha (AFP) – Accès pour les personnes à mobilité réduite, audiodescription des matches et désormais espaces de relaxation pour les autistes: avec ses "salles sensorielles" dans trois stades et certaines fan zones, le Mondial-2022 tente de faire une place à un nouveau public.

La Coupe du monde au Qatar, qui débute dimanche prochain, "sera la meilleure de tous les temps et également la plus accessible", a promis le patron de la Fifa, Gianni Infantino.

Nouveauté de cette édition, des espaces dédiés aux personnes autistes ou atteintes de troubles du traitement sensoriel ont été installés dans trois des huit stades où se déroule la compétition (Al Bayt, Education City et Lusail) et six autres seront accessibles à proximité des principales fan zones et du stade d'Education City.

Ces spectateurs disposant de billets spécifiques pour eux et pour un accompagnant peuvent suivre le match depuis les tribunes. Mais si "l'ambiance devient un peu oppressante, (ces salles) sont un environnement calme et sécurisant dans lequel elles peuvent se retirer pour continuer à en profiter", explique Hala Ousta, chargée de l'accessibilité au sein de la Fifa.

Ces espaces d'une capacité de plus ou moins dix personnes sont dotés de grandes baies vitrées teintées permettant de continuer à regarder la partie dans un environnement apaisé.

Matelas colorés sur lesquels s'installer, tapis sensoriels à toucher, projecteurs, LED et fibre optique lumineuse offrent autant d'activités dans lesquelles enfants et jeunes adultes peuvent s'immerger s'ils sont stressés par l'atmosphère en tribune.

Mais il n'est pas question que ces spectateurs restent cantonnés à cet espace. "Ça n'est pas censé être une séparation entre eux et nous. C'est pour qu'ils s'habituent petit à petit" aux stades, précise Alison Saraf, engagée dans le projet avec le magasin spécialisé dans le développement et l'éducation des enfants autistes qu'elle a fondé à Doha.

Des casques anti-bruit, des couvertures lestées et des jouets anti-stress sont également disponibles pour ceux qui s'aventurent dans les gradins.

L'expérience n'est pas nouvelle: le stade de Watford, en Angleterre, s'est doté d'une salle sensorielle en décembre 2016. "On a vu des clubs le faire mais c'est une première pour une Coupe du monde", indique Mark Dyer, chargé de l'accessibilité au sein du comité d'organisation qatari.

Localement, la demande a été exprimée lors de rencontres sur le thème de l'accessibilité mises en place depuis 2016, ajoute Samantha Sifah, elle aussi membre du Comité suprême d'organisation.

Les premières salles ont été inaugurées lors des compétitions qui ont servi de répétition pour le Mondial ces deux dernières années, la Coupe du monde des clubs et la Coupe Arabe.

A quelques jours de l'ouverture de la compétition phare du football, elles sont "à 99% réservées", assure Mark Dyer.

Autre nouveauté de l'édition 2022: une application gratuite permettra aux personnes déficientes visuelles de suivre en audiodescription en anglais et en arabe tous les matches, ainsi que les cérémonies d'ouverture et de clôture.

Cette possibilité existe dans les stades depuis l'édition 2014 au Brésil mais elle n'était disponible que pour certains matches et plutôt dans la langue du pays hôte qu'en anglais.

Les organisateurs promettent aussi un "parcours totalement accessible" pour les supporters dont la mobilité est réduite, de leur hébergement aux stades ou aux fan zones, en transports en commun et en voiture.

