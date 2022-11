F1: Verstappen répond à Hamilton aux essais à Abou Dhabi

Abou Dhabi (AFP) – Nul besoin de temps pour s'acclimater: après avoir prêté son baquet à un "rookie" lors de la première séance d'essais à Abou Dhabi, Max Verstappen a rétabli l'ordre lors de la deuxième, répondant aux Mercedes avant le dernier Grand Prix de Formule 1 en 2022.

Sur le lieu même de son sacre controversé en 2021, le double champion du monde, dont la saison 2022 a davantage été une promenade de santé, a répondu à son vice-champion, Lewis Hamilton, qui avait dominé la première séance vendredi.

Alors, Hamilton-Verstappen à Yas Marina, saison 2? Le Britannique prendra-t-il sa revanche pour remporter son premier Grand Prix cette saison, in extremis ? Ou le Néerlandais, déjà vainqueur à 14 reprises, un record, va-t-il à nouveau rouler sur ses concurrents ?

En plus de sauver l'honneur, Hamilton pourrait s'offrir un record de longévité: il serait le seul pilote à avoir gagné une fois ou plus lors de 16 saisons d'affilée, plus que Michael Schumacher (15).

"La première séance s'est bien passée, la deuxième a été plus contrastée, on a un peu plus lutté, mais on reste assez compétitif", a déclaré Hamilton, qui estime cependant que le circuit émirati est davantage taillé pour les Red Bull.

Le circuit d'Abou Dhabi n'entre pas dans les tracés les plus appréciés des pilotes, manquant de piquant et d'opportunités de dépassements. Depuis 2009, le GP a l'originalité de commencer de jour et se terminer de nuit. Mercedes mène le palmarès avec six victoires, contre cinq à Red Bull, une à McLaren et une pour Lotus-Renault.

Ancienne chasse gardée de Mercedes de 2014 à 2019, l'édition 2020 avait néanmoins marqué le début de la fin de la domination des Flèches d'argent.

Le pilote Red Bull Max Verstappen souffle le titre de champion du monde à son rival de Mercedes Lewis Hamilton à Yas Marina, le12 décembre 2021 Giuseppe CACACE AFP/Archives

Même si Hamilton avait remporté son septième titre, égalant là aussi Schumacher, Verstappen s'était alors imposé. Comme un avant-goût de leur bataille totale de 2021. Le vent a ensuite totalement tourné en faveur de Red Bull, qui a le mieux pris le virage du nouveau règlement technique de 2022.

Leclerc ou Pérez derrière Verstappen ?

Ce n'est qu'au Brésil dimanche dernier, grâce à sa recrue George Russell (2e temps vendredi), que Mercedes vient de signer sa toute première victoire en 2022, après 21 courses sur 22. Elle menace désormais la deuxième place mondiale de Ferrari.

Pour Ferrari, qui compte 19 points d'avance, l'objectif est de sauver cette place chez les constructeurs. Et celle de 2e chez les pilotes pour Charles Leclerc (3e temps vendredi), qui est à égalité avec Sergio Pérez (5e temps derrière Hamilton) de Red Bull avec 290 points. L'écurie au taureau peut, pour la première fois, signer un doublé au championnat.

La Ferrari du Monégasque Charles Leclerc lors des premiers essais libres du GP d'Abou Dhabi à Yas Marina, le 18 novembre 2022 Ben Stansall AFP

Ultra-dominante sur la piste, l'écurie termine pourtant l'année en catimini, acculée par des affaires extra-sportives.

Coupable d'avoir dépassé le plafond budgétaire de 2021, Red Bull a été sanctionnée d'une amende de sept millions de dollars et d'une réduction de 10% du temps de développement en soufflerie.

Puis, au Brésil, ce sont ses pilotes qui se sont écharpé. Dans le dernier tour, Verstappen a refusé l'ordre de son écurie de laisser passer Pérez à la sixième place, qui aurait permis au Mexicain d'être devant Leclerc au championnat.

Il a expliqué avoir fait cela en représailles de "quelque chose qui s'est passé plus tôt dans la saison".

Selon la presse spécialisée, le Néerlandais pense que Pérez a fait exprès d'avoir un accident à Monaco en fin de qualification, empêchant Verstappen de finir son tour et le contraignant à partir derrière lui. Au final, Pérez avait gagné et Verstappen terminé 3e.

Les pilotes Red Bull Sergio Pérez et Max Verstappen devant leur équipe à Abou Dhabi, le 17 novembre 2022 Ben Stansall AFP

Jeudi, Pérez a rejeté ces "spéculations". A chaud à Sao Paulo, il n'avait pas mâché ses mots: "ça montre qui il est vraiment".

Les deux ont toutefois calmé le jeu, le Néerlandais indiquant qu'il aiderait son collègue, si l'occasion se présente dimanche. Il n'y a plus qu'à.

