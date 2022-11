Masters ATP: Djokovic au bout de ses forces pour battre Medvedev

Novak Djokovic pendant son match contre Daniil Medvedev aux Masters le 17 novembre 2022 à Turin Marco BERTORELLO AFP

Turin (Italie) (AFP) – Novak Djokovic a puisé au plus profond de ses ressources physiques et mentales pour battre vendredi Daniil Medvedev 6-3, 6-7 (5/7), 7-6 (7/2) et ainsi rester invaincu dans le groupe Rouge avant de jouer les demi-finales des Masters de Turin.