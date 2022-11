F1: le champion Verstappen s'offre la dernière pole de 2022

Abou Dhabi (AFP) – La dernière pole position de 2022 pour le double champion du monde: Max Verstappen (Red Bull) débutera le dernier Grand Prix de la saison de Formule 1, à Abou Dhabi, aux avant-postes devant son équipier Sergio Pérez.

Dans la bataille pour la deuxième place au championnat, principal enjeu de la dernière manche de l'année, avantage Pérez. Le Mexicain partira 2e devant le Monégasque Charles Leclerc dimanche sur le circuit de Yas Marina, où les deux pilotes arrivent à égalité de points.

Pour l'autre enjeu, la 2e place des constructeurs, l'avantage est pour l'instant pour Ferrari. La Scuderia, qui compte 19 points d'avance sur Mercedes, a placé ses pilotes devant les Flèches d'argent.

Derrière Leclerc, son équipier Sainz partira en effet devant Lewis Hamilton et George Russell.

Sur le lieu même de son sacre controversé en 2021, Verstappen, assuré d'être champion depuis le Grand Prix du Japon le 9 octobre, s'est offert la 20e pole position de sa carrière. La 7e cette année.

Le vice-champion en titre Hamilton n'a lui pas pu faire mieux que 4e. Il achève une année sans pole position, une première depuis ses débuts en 2007.

Le septuple champion du monde pourrait finir l'exercice sans victoire, ce qui serait là aussi une première.

La der de Vettel

Cette ultime course de l'année est, comme souvent, l'occasion d'adieux ou du moins d'au revoir pour plusieurs pilotes.

L'Allemand Sebastian Vettel, quadruple champion du monde, disputera le dernier Grand Prix de sa carrière à Abou Dhabi Ben Stansall AFP/Archives

En premier lieu, l'Allemand Sebastian Vettel (Aston Martin), quadruple champion du monde (2010-2013), quitte la discipline. Il a pour l'occasion égalé sa meilleure qualification de l'année et partira 9e pour son 199e et dernier Grand Prix - dont 53 victoires entre 2008 et 2019.

Sans victoire ni podium au compteur depuis son arrivée en 2020, le Canadien Nicholas Latifi (Williams) est lui poussé vers la sortie en raison de ses mauvaises performances - il a réalisé le moins bon temps samedi.

Son accident sur ce circuit en 2021, avait causé l'entrée de la voiture de sécurité, qui avait redistribué les cartes et offert la victoire et le titre mondial à Verstappen contre Hamilton, sur fond de décisions controversées de l'ancien directeur de course Michael Masi.

L'Allemand Mick Schumacher, fils de la légende Michael, quittera aussi l'élite dimanche, non retenu par son écurie Haas pour 2023, même s'il espère rebondir ailleurs dans le futur. Comme un sursaut d'orgueil, il s'est qualifié 13e, devant son équipier Kevin Magnussen 16e.

Tout comme Daniel Ricciardo (McLaren), qui n'a pas de volant en 2023 mais pourrait être le pilote réserve de Red Bull, à en croire Helmut Marko, un des influents dirigeants de l'écurie championne du monde, qui l'a annoncé vendredi sur Sky Germany.

Enfin, c'était la dernière séance de qualifications chez Alpine pour Fernando Alonso, qui sera chez Aston Martin l'an prochain, et la dernière chez AlphaTauri pour Pierre Gasly, qui le remplacera chez Alpine en 2023.

Coiffé d'un casque hommage à Vettel, Alonso partira 11e, derrière son équipier français Esteban Ocon, 8e. Gasly s'est lui qualifié 17e seulement, un résultat à l'image d'une saison bien compliquée au volant d'une monoplace peu véloce.

© 2022 AFP