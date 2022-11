Rugby: la Géorgie surprend le pays de Galles pour la première fois de son histoire

Cardiff (Royaume-Uni) (AFP) – La Géorgie a battu le pays de Galles (13-12) pour la première fois dans l'histoire du rugby samedi à Cardiff.

Les Géorgiens ont remonté un retard de neuf points à la pause et se sont imposés grâce à une pénalité de Luka Matkava à deux minutes de la fin de la rencontre.

"C'est incroyable. C'est la deuxième fois cette saison qu'on bat une équipe de première catégorie (les six sélections du tournoi des VI Nations et les quatre du Rugby Championship, NDLR) après l'Italie (en juillet dernier, NDLR)", s'est réjoui le capitaine géorgien Merab Sharikadze au micro de Prime Vidéo.

"Nous ne sommes pas champions du monde, mais nous avons écrit l'histoire", a poursuivi le trois-quart centre.

Cette rencontre faisait office de test à moins d'un an de la Coupe du monde en France, où les deux équipes s'affronteront dans un groupe C homogène, avec l'Australie et les Fidji.

Menés 12 à 3 à la pause, les Lelos, le surnom du XV géorgien, ont parfaitement exploité leur avantage numérique après l'exclusion temporaire de l'ailier Alex Cuthbert au début de la deuxième période.

L'ailier Alexander Todua a permis aux Géorgiens de revenir à quelques longueurs des Gallois (12-10) à vingt minutes du terme. Un essai précédé de la pénalité inscrite par le remplaçant Luka Matkava, à la 78e minute, consécutive à une nouvelle faute des Gallois.

Étrillés par la Nouvelle-Zélande le 5 novembre (55-23), puis victorieux avec peine de l'Argentine (20-13) la semaine dernière, les hommes de Wayne Pivac traversent une période délicate.

Et se profile l'Australie, le 26 novembre, en guise d'ultime test-match. Loin d'être un cadeau pour se relancer.

