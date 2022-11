Mondial: Varane remplaçant contre l'Australie, Dembélé titulaire (Fifa)

Al Wakrah (Qatar) (AFP) – Le défenseur Raphaël Varane, de retour de blessure, a été placé sur le banc des remplaçants pour l'entrée en lice des Bleus dans le Mondial contre l'Australie mardi (20h00), au contraire d'Ousmane Dembélé, associé en attaque à Kylian Mbappé, Antoine Griezmann et Olivier Giroud.

Publicité Lire la suite

Le sélectionneur Didier Deschamps a fait le choix de la prudence avec son vice-capitaine, blessé à une cuisse le 22 octobre: Varane est préservé au coup d'envoi, laissant la défense centrale à une charnière expérimentale composée d'Ibrahima Konaté (23 ans) et Dayot Upamecano (24 ans), qui ont évolué ensemble dans le passé à Leipzig.

Le "onze" aligné au stade Al Janoub d'Al Wakrah compte six titulaires de la finale du Mondial-2018: le trio offensif Mbappé-Griezmann-Giroud, les arrières latéraux Benjamin Pavard et Lucas Hernandez, et le gardien-capitaine Hugo Lloris.

Le capitaine fête sa 140e sélection, à deux longueurs du record en équipe de France détenu par Lilian Thuram. Il dispute son 12e match de Coupe du monde en tant que capitaine, un record en Bleu, devant Michel Platini (11).

Griezmann dispute lui son 68e match de suite en équipe de France sans en avoir manqué un seul, tandis que Giroud, qui profite du forfait de Karim Benzema, devient le Français le plus âgé à jouer en Coupe du monde, devant Fabien Barthez, à 36 ans et 53 jours.

Le sélectionneur australien Graham Arnold a décidé de laisser sur le banc son ailier Anwer Mabil, au profit de Craig Goodwin.

Les équipes

France: Lloris (cap.) - Pavard, Konaté, Upamecano, L. Hernandez - Tchouaméni, Rabiot - Dembélé, Griezmann, Mbappé - Giroud

Sélectionneur: Didier Deschamps (FRA)

Australie: Ryan (cap.) - Atkinson, Souttar, Rowles, Behich - McGree, Mooy, Irvine - Leckie, Duke, Goodwin

Sélectionneur: Graham Arnold (AUS)

Arbitre: Victor Gomes (RSA)

© 2022 AFP