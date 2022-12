Mondial: Derniers tickets pour les huitièmes

Le défenseur latéral du Brésil Dani Alves en conférence de presse à Doha, le 1er décembre 2022 © NELSON ALMEIDA / AFP

5 mn

Doha (AFP) – Au lendemain de l'élimination choc de l'Allemagne, il ne reste plus que deux places en jeu pour les huitièmes de finale du Mondial-2022, qui seront attribuées vendredi, avec une équipe d'Uruguay en grand danger face à un Ghana séduisant et revanchard et une Suisse en ballottage favorable mais sans garantie.