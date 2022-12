NBA: les Pistons, grâce à Killian Hayes, dominent les Mavericks de Doncic

Los Angeles (AFP) – Englué en fin de classement de la NBA, Detroit est tout de même venu à bout des Dallas Mavericks de Luka Doncic (131-125 a.p.), jeudi, grâce à une fin de match ébouriffante du meneur français Killian Hayes.

Avant-derniers de la conférence Est avec 18 défaites, les Pistons faisaient office de victime idéale pour les Mavs et leur chasseur de record, le Slovène Luka Doncic, auteur de son 51e triple-double mardi contre le champion en titre, Golden State.

Mais c'était sans compter sur la performance du jeune meneur de Detroit, Killian Hayes (21 ans), qui a réalisé l'une de ses plus belles prestations en NBA en inscrivant 22 points, agrémentés de huit passes décisives et quatre rebonds.

Bojan Bogdanovic a également inscrit 30 points, mais c'est le Français qui a mis le turbo en prolongation, enchaînant deux paniers à trois points pour donner un avantage décisif aux Pistons.

"C'était bon de voir rentrer le premier, je me suis senti d'en tenter un autre, et on a décroché la victoire. (...) On l'a méritée", a commenté Hayes, qui dispute sa troisième saison NBA.

Malgré ce succès, les Pistons restent dans le rouge (6-18) mais stoppent une série de trois défaites.

A Dallas, Doncic a encore inscrit plus de 30 points (35), mais ce revers ne fait pas l'affaire des Mavs, dont le bilan vire dans le négatif (10-11).

Résultat du match de jeudi:

Detroit - Dallas 131 - 125 a.p.

Les classements:

. CONFERENCE EST

Classement: %V J G P

1. Boston 81,8 22 18 4

2. Milwaukee 75,0 20 15 5

3. Cleveland 63,6 22 14 8

4. Indiana 57,1 21 12 9

5. Philadelphie 54,5 22 12 10

6. Atlanta 54,5 22 12 10

7. Toronto 52,4 21 11 10

8. Brooklyn 52,2 23 12 11

9. Washington 50,0 22 11 11

10. New York 45,5 22 10 12

11. Miami 45,5 22 10 12

12. Chicago 42,9 21 9 12

13. Charlotte 28,6 21 6 15

14. Detroit 25,0 24 6 18

15. Orlando 22,7 22 5 17

. CONFERENCE OUEST

Classement: %V J G P

1. Phoenix 71,4 21 15 6

2. Denver 66,7 21 14 7

3. La Nouvelle-Orleans 61,9 21 13 8

4. Memphis 57,1 21 12 9

5. LA Clippers 56,5 23 13 10

6. Sacramento 55,0 20 11 9

7. Utah 54,2 24 13 11

8. Golden State 50,0 22 11 11

9. Portland 50,0 22 11 11

10. Minnesota 50,0 22 11 11

11. Dallas 47,6 21 10 11

12. Oklahoma City 40,9 22 9 13

13. LA Lakers 40,0 20 8 12

14. San Antonio 27,3 22 6 16

15. Houston 23,8 21 5 16

