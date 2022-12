Malgré les JO, des breakeurs veulent rester des "artistes"

Des breakeurs de la troupe allemande "Flying Steps" lors d'une répétition du spectacle "Flying Bach" aux Folies Bergère à Paris, le 29 novembre 2022. © JULIEN DE ROSA / AFP

3 mn

Paris (AFP) – Devenir une discipline des Jeux olympiques est une occasion rêvée pour être plus visible et plus respecté. Mais à moins de deux ans de Paris 2024, des breakeurs ne veulent pas que le côté artistique soit oublié.