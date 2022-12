Mondial: Mbappé, Messi, Neymar et les stars des quarts du Qatar

Doha (AFP) – Quelle grande star marquera de son génie l'histoire de la Coupe du monde? Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Harry Kane ou Kylian Mbappé sont toujours en course.

Publicité Lire la suite

. Messi pas à pas

"Un pas de plus vers l'objectif", a lancé Lionel Messi après la victoire contre l'Australie (2-1). Voilà maintenant les Pays-Bas, avant peut-être de retrouver le Brésil en demies et d'éventuellement rejouer une finale pour effacer celle de 2014, perdue contre l'Allemagne (1-0 a.p.). Dans une équipe où aucun joueur ne lui arrive à la cheville, Messi rêve de mener l'Argentine à la victoire pour enfin égaler Diego Maradona. A 35 ans, c'est probablement la dernière chance pour la "Pulga" de devenir champion du monde. Après quatre éditions sans marquer dans la phase à élimination directe, il a enfin effacé cette incompréhensible statistique pour un des meilleurs joueurs de l'histoire. Un signe.

. La cheville de Neymar

Le N.10 brésilien est en mission. Neymar rêve d'offrir à son pays et au "Roi" Pelé, hospitalisé, cette sixième étoile que les "Auriverde" veulent broder sur leur maillot. Remis de l'entorse à la cheville qui lui a coûté deux matches, "Ney" a marqué son premier but, sur penalty, contre la Corée du Sud (4-1) en 1/8 de finale. Le voilà à une unité du record de Pelé avec la "Seleçao": 76 buts contre 77 pour la légende. Neymar a dit tout ce que le Brésil voulait entendre: "Je suis très heureux d'être de retour sur le terrain et d'avoir bien joué" et "je n'ai senti aucune douleur à la cheville".

Le numéro 10 du Brésil Neymar sort du terrain avec une cheville foulée après le match contre la Serbie au premier tour du Mondial au Qatar, le 24 novembre 2022. © Giuseppe CACACE / AFP

. Mbappé aux semelles de vent

Comme "Achille aux pieds légers" d'Homère, Kylian Mbappé rêve de vivre une épopée, remporter à 23 ans une deuxième Coupe du monde, comme "O Rei" avant lui, même si Pelé a vite dû renoncer au Mondial-1962 sur blessure. Le meilleur buteur du Mondial-2022 (5 buts) est en pleine forme, avec sa pointe de vitesse digne des 4x4 qui tracent sur les autoroutes à cinq voies de Doha. "J'ai bâti ma saison sur cette compétition, que ce soit physiquement ou mentalement", annonce-t-il. "Mais on est encore loin de l'objectif qu'on s'est fixé et que je me suis fixé".

Le numéro 10 français Kylian Mbappe célèbre un but avec son coéquipier Marcus Thuram lors du match contre la Pologne en huitième de finale du Mondial au Qatar, au stade Al-Thumama de Doha le 4 décembre 2022. © FRANCK FIFE / AFP

. Ronaldo descendu de son piédestal

Il y avait plus de photographes tournés vers le banc du Portugal pendant les hymnes que vers l'équipe qui allait concasser la Suisse (6-1). Quoi?! Cristiano Ronaldo remplaçant?! Champion d'Europe en 2016 en ne jouant que la première demi-heure de la finale contre la France (1-0 a.p.), où il s'est blessé, CR7 peut-il devenir champion du monde en entrant en jeu? Après son divorce fracassant avec Manchester United, Ronaldo a été recadré par le sélectionneur du Portugal, Fernando Santos, qui n'a "pas aimé" son attitude quand il l'a remplacé contre la Corée du Sud (défaite 2-1). Le quintuple Ballon d'Or, qui n'a toujours pas marqué en phase à élimination direct de Coupe du monde, peut encore sortir par la plus grande porte qui soit.

Le numéro 7 portugais Cristiano Ronaldo(dr) réconforté par le numéro 3 Pepe lors du match contre la Suisse (6-1) de 1/8 de finale du Mondial au Qatar, le 6 décembre 2022. © Paul ELLIS / AFP

. Kane le soulier d'or

Personne n'a jamais terminé deux fois de suite meilleur buteur de la Coupe du monde en quasiment un siècle. Harry Kane (6 buts en 2018) est toujours en course. Le capitaine de l'Angleterre a enfin trouvé le chemin des filets. "Je suis content d'avoir ouvert mon compteur mais aussi d'avoir aidé l'équipe", s'est satisfait l'attaquant après la victoire contre le Sénégal (3-0). Même sans marquer, son début de Mondial était déjà plutôt réussi, avec trois passes décisives au premier tour. Maintenant il rêve d'un destin à la Paolo Rossi, muet les quatre premiers matches en 1982 avant d'enchaîner un triplé contre le Brésil (3-2), un doublé en demi-finale et un but en finale pour remporter le soulier d'or avec ses pieds et la Coupe du monde avec l'Italie.

© 2022 AFP