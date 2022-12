Ski alpin: Odermatt écrase le géant de Val d'Isère, les Bleus distancés

Val d'Isère (France) (AFP) – Le Suisse Marco Odermatt, meilleur skieur du monde actuellement, a écrasé le géant de Coupe du monde de Val d'Isère samedi, où les Bleus ont fait pâle figure.

Déjà en tête après la première manche, le champion olympique a devancé l'Autrichien Manuel Feller de 1 seconde 40 et le Slovène Zan Kranjec de 2 secondes 05. Des écarts énormes, à hauteur de la domination actuelle du Suisse dans la discipline.

A domicile, Alexis Pinturault a pris la 11e place (à 3 sec 05), Victor Muffat-Jeandet la 18e (à 4 sec 00) et le champion du monde Mathieu Faivre la 23e (à 4 sec 50).

Semblables à des pantins, les meilleurs skieurs du monde ont été secoués comme rarement par la Face de Bellevarde et ses terribles pourcentages samedi. Tous sauf le maestro suisse Marco Odermatt.

Ce dompteur de piste hors-pair avait déjà dominé la première manche avant de réussir l'exploit d'être aussi le plus rapide sur le deuxième tracé, alors qu'il était le dernier à s'élancer sur une neige abîmée par les passages de ses concurrents, et qu'il n'avait a priori pas besoin, vu les écarts, de forcer son talent pour cueillir une troisième victoire cette saison.

"Les bons réusltats m'apportent de la confiance, et la confiance me fait skier vite, a indiqué le Suisse. J'ai +poussé+ quand même en seconde manche car je me sens toujours mieux quand je skie avec mon style, en prenant quelques risques. Je suis sur un fil mais sans tomber dans l'extrême non plus."

En six courses, "Odi" a gagné les deux géants qu'il a disputés, un super-G, a terminé deux fois deuxième (super-G, descente) et une fois troisième (descente). Sa série de podiums consécutifs s'élève même à onze désormais, en comptant la fin de la saison dernière, quand il avait été sacré N.1 mondial au printemps.

Le Suisse Marco Odermatt le 10 décembre 2022 à Val d'Isère, France © Jeff PACHOUD / AFP

A 25 ans, le crack du Nidwald semble intouchable en géant, et sa qualité en vitesse (descente et super-G) lui promet une nouvelle saison de roi. Seul le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde, deuxième à 140 points au classement général, semble pouvoir lui contester le gros globe.

Kilde a fait l'impasse sur le géant de Val d'Isère alors que le circuit revient tout juste d'Amérique du nord et avant d'affronter un enchaînement dantesque la semaine prochaine, qui a valu un tacle d'Odermatt à la Fédération internationale de ski (FIS).

Le Suisse devra disputer cinq courses en cinq jours (deux descentes, un super-G, deux géants) en Italie à partir de jeudi prochain (à Val Gardena puis à Alta Badia).

Malgré leur gros palmarès, les Bleus menés par Mathieu Faivre et Alexis Pinturault ont peiné sous le ciel changeant de la station savoyarde, devant un public très timide.

Le Français Alexis Pinturault le 10 décembre 2022 à Val d'Isère, France © Jeff PACHOUD / AFP

"C'est dur de tirer des conclusions à chaud, pour l'instant je ne vois aucun enseignement positif à tirer de cette journée. Je ne me suis pas bien senti sur la piste, je ne sais pas trop où je me situe, mais je n'ai pas d’autre option que continuer à travailler", a lancé le champion du monde Mathieu Faivre, qui a changé de marque de ski au printemps.

"Je me rapproche au classement par rapport à Sölden (20e) mais ça reste encore loin de ce que je veux faire", a concédé "Pintu", N.1 mondial en 2021. "J'ai essayé beaucoup de choses au niveau matériel, entre la première et la deuxième manche. J'ai pris ce risque-là car, en toute honnêteté, je ne suis pas actuellement en mesure de chercher un podium. Il y a du mieux, mais il y a encore du boulot."

Dans une station où plus du tiers de la clientèle est britannique, Pinturault pense regarder le quart de finale de la Coupe du monde de football France-Angleterre en soirée. "Ca me permettra de penser à autre chose" avant de disputer le slalom dimanche.

