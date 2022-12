Mondial: Lloris demande "une concentration extrême" face à la "cohésion" marocaine

Doha (AFP) – Pour "continuer l'aventure", la France devra aborder mercredi (20h00) sa demi-finale du Mondial avec "une concentration extrême" face à la "cohésion" du Maroc et au "climat hostile" promis par les nombreux supporters des Lions de l'Atlas, a souligné mardi le capitaine Hugo Lloris.

"On se rapproche de quelque chose de fort"

Hugo Lloris (gardien et capitaine de la France): "Plus on avance dans la compétition et plus on se rapproche de quelque chose de fort et de grand, on a tous envie de continuer l'aventure le plus loin possible. Cela demande une concentration extrême, même si ça n'empêche pas d'avoir des petits moments agréables en dehors du terrain. L'essentiel c'est vraiment la compétition, on a envie de se surpasser, de continuer à vivre et à partager des émotions (...) Dans la préparation et l'approche il faut garder cette sérénité que nous avons depuis le début du tournoi. Il n'y a pas de secret, c'est ce qu'on va amener dans la performance, le fait de travailler ensemble, être forts dans les moments importants du match et surtout marquer un but de plus que l'adversaire".

Le Maroc a "une organisation rationnelle"

Didier Deschamps (sélectionneur de la France): "Cette équipe a une capacité à très bien défendre. Aucun de leurs adversaires n'a trouvé la solution. Mais il ne faut pas la réduire au secteur défensif, elle ne serait pas là si elle n'avait pas d'autres qualités. C'est l'équipe qui a le mieux défendu, avec une organisation rationnelle. Et ils ont fait mal à tous les adversaires. Mes observateurs ont vu tous les matches du Maroc, il y a des éléments à prendre en compte, il faudra leur poser des difficultés".

Lloris: "On ne peut qu'avoir de l'admiration et du respect pour leur parcours. Mais il n'y a pas de hasard à ce niveau, quand une équipe est capable de battre la Belgique, l'Espagne et le Portugal, de finir premier de son groupe, c'est qu'il y a beaucoup de qualités sur le terrain et certainement en dehors, en termes de cohésion et d'esprit d'équipe. Ce sera un adversaire redoutable".

Le public fait "beaucoup de bruit"

Deschamps sur l'ambiance hostile: "Je n'aime pas le terme hostile. Ils ont une ferveur populaire pour eux. Cela fait beaucoup de bruit, j'ai pu l'entendre, mes observateurs me l'ont dit, mes joueurs sont prévenus. Cela fait partie du contexte. Le savoir avant c'est toujours mieux. Et ce n'est pas demain que ça sera inférieur. Préparer un match, c'est aussi se préparer à l'environnement. Mes joueurs savent à quoi s'attendre".

Lloris: "La chose supplémentaire c'est ce climat hostile dans le stade qui sera aux couleurs du Maroc. Il faudra être prêts, ça va faire du bruit, on ne pourra pas s'entendre".

Des cadres "jouent bien leur rôle"

Deschamps: "Mon équipe ne me surprend pas. L'unique vérité vient du rectangle vert. Certains joueurs n'avaient pas forcément l'expérience, c'est leur première compétition, on ne sait jamais comment ils peuvent réagir face à la compétition et sur le plan émotionnel. Mais il y a des cadres qui jouent très bien leur rôle, donc une dynamique très positive s'est installée. Je peux vous assurer qu'au quotidien c'est un plaisir et un bonheur d'être avec ce groupe (...) Pour le moment nous ne sommes qu'en demie, même si c'est déjà un beau parcours. Il n'y a pas de secrets pour la réussite, il faut un amalgame de plein de choses. La première, c'est la qualité des joueurs, mais cela ne suffit pas, il faut d'autres ingrédients, la force collective, l'état d'esprit, des matches qu'on fait basculer lorsqu'on est sur un fil. Il n'y a pas de recette miracle".

Lloris: "Il y a un noyau dur de joueurs plus expérimentés. Je crois qu'on a une grande complémentarité dans l'approche du match, dans les mots. Il y a aussi des jeunes joueurs qui répondent très bien, qui amènent leur insouciance, leur talent. Ca fonctionne très bien. Pourquoi? Certainement parce qu'il y a beaucoup de respect entre les uns et les autres".

