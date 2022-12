JO 2030: la candidature de Sapporo menacée par le scandale de corruption aux JO de Tokyo (gouverneur d'Hokkaido)

Tokyo (AFP) – Le scandale de corruption entourant les Jeux olympiques de Tokyo en 2021 compromet la candidature du Japon comme organisateur des Jeux d'hiver de 2030, a averti jeudi un haut responsable local, plaidant pour que "la vérité éclate".

Publicité Lire la suite

Sapporo, dans l'île septentrionale d'Hokkaido, était considérée comme favorite pour accueillir les Jeux d'hiver pour la seconde fois, devant Salt Lake City aux Etats-Unis et Vancouver au Canada.

Mais le gouverneur d'Hokkaido, Naomichi Suzuki, estime que l'enquête sur d'éventuels pots-de-vin versés pendant la sélection des sponsors des Jeux de Tokyo --prévus en 2020 mais décalés à l'année suivante à cause de la pandémie de Covid-19-- menace de faire dérailler la candidature de Sapporo.

"Etant donné la série de problèmes liés aux Jeux olympiques de Tokyo, il sera difficile de créer une dynamique en l'état", a déclaré M. Suzuki.

"Je veux que la vérité éclate au grand jour le plus tôt possible. Si nous n'avons pas de discussions approfondies et de contre-mesures pour gagner la confiance des gens, nous ne pourrons pas faire avancer les choses", a-t-il relevé.

Dans le cadre de son enquête, la police japonaise a arrêté l'ancien haut responsable de l'organisation des JO Haruyuki Takahashi, accusé d'avoir reçu quelque 54 millions de yens (368.000 euros) de pots-de-vin de la part d'une importante agence publicitaire et d'un fabricant de "produits sous licence".

Il est notamment soupçonné d'avoir aidé le publicitaire ADK Holdings à décrocher un contrat de sponsoring en lien avec les Jeux et d'avoir reçu en échange 47 millions de yens.

M. Takahashi est aussi accusé d'avoir reçu 7 millions de yens de la part d'un fabricant de peluches qui a notamment produit sous licence des mascottes des JO de Tokyo-2020.

Le Comité international olympique a décidé début décembre de reporter la sélection de la ville hôte pour les Jeux d'hiver de 2030, qui devait initialement être choisie à l'automne 2023, invoquant des inquiétudes concernant les conséquences du changement climatique.

© 2022 AFP