Boxe: vainqueur de Vaughn Alexander, Mbilli poursuit son sans-faute

Christian Mbilli (D) contre l'Américain US Vaughn Alexander au Parc des Expositions de la Beaujoire à Nantes le 17 décembre 2022

Nantes (AFP) – Le boxeur français Christian Mbilli a poursuivi son sans-faute chez les professionnels en battant l'Américain Vaughn Alexander par décision unanime, samedi à Nantes, une étape de plus dans sa quête d'un titre mondial chez les super-moyens.

Face à Vaughn Alexander, un combattant de 36 ans dont la carrière a été interrompue par un séjour de onze ans en prison, Mbilli partait grand favori et a signé sa 23e victoire en autant de combats.

Toutefois, alors qu'il est habitué à terminer ses combats avant la limite, comme l'attestent ses 20 KO infligés chez les pros, il a dû cette fois aller au bout de l'affrontement, se heurtant à la résilience de son adversaire.

"On s'attendait à ce genre de combat. Il était vraiment solide, il a su défendre, faire passer la tempête et ensuite revenir doucement", a reconnu le Français, classé N.2 à la WBC et désigné vainqueur par les trois juges (100-90, 100-90, 99-91).

"Je boxe pour faire mal, pour mettre un KO. A la moindre opportunité, j'étais prêt à le mettre KO. Malheureusement, cette opportunité, on a eu du mal à la trouver."

Cette soirée au Néodif XXL de Nantes était une des rares occasions pour les fans français de voir Mbilli en action, lui qui s'est installé au Canada en 2017 pour faire prospérer sa carrière professionnelle.

Il n'avait plus combattu en France depuis trois ans et ne devrait pas y revenir dans les prochaines années, au vu de l'ampleur que prend sa carrière.

Christian Mbilli (G) essaie contre l'Américain US Vaughn Alexander (D) au Parc des Expositions de la Beaujoire à Nantes le 17 décembre 2022 © Sebastien SALOM-GOMIS / AFP

Même s'il n'a pas pu produire le 21e KO de sa carrière, il a une nouvelle fois confirmé les attentes de ceux qui le considèrent comme l'un des boxeurs français les plus prometteurs.

Vaughn Alexander, 36 ans et grand frère du multiple champion du monde Devon Alexander, concède pour sa part la septième défaite de sa carrière (pour 17 succès et un nul).

"Prochaine victime: Ali Akhmedov"

Pour Mbilli, il s'agissait du dernier duel avant son combat éliminatoire, l'équivalent d'une demi-finale de championnat du monde, face au détenteur du titre WBC Silver des super-moyens, Ali Akhmedov (19-1, 14 KO).

Le vainqueur devrait se voir offrir une opportunité d'affronter le champion unifié et incontesté de la catégorie, le Mexicain Canelo Alvarez (58-2-2, 39 KO).

"Akhmedov, c'est la prochaine victime, c'est la prochaine proie", a averti Mbilli.

"J'ai prouvé que je pouvais mettre la pression du début à la fin. Beaucoup pensaient que je n'étais pas capable de tenir dix rounds avec un adversaire solide, en mettant du rythme du début à la fin", a-t-il ajouté.

Un peu plus tôt sur la même carte, Souleymane Cissokho avait réussi son premier test chez les welters, s'emparant de la ceinture WBC Silver de la catégorie grâce à sa victoire face au Sud-Africain Thulani Mbenge.

Christian Mbilli célèbre sa victoire contre Vaughn Alexander au Parc des Expositions de la Beaujoire à Nantes le 17 décembre 2022 © Sebastien SALOM-GOMIS / AFP

Le médaillé de bronze des Jeux olympiques de Rio en 2016 a remporté sa 16e victoire en autant de combats (9 avant la limite).

Le boxeur de 31 ans disputait son premier combat chez les welters après une première partie de carrière en super-welters.

Face à Mbenge, classé N.5 de la catégorie par la WBC, Cissokho a été désigné vainqueur par deux juges sur trois (116-112, 115-113), alors que le troisième a vu un match nul (114-114).

Grâce à cette victoire, l'ex-capitaine de la "Team Solide" des JO de Rio devrait grimper dans les classements et se rapprocher encore du statut de challenger du champion WBC de la catégorie, l'Américain Errol Spence Jr.

