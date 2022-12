NBA: Booker et les Suns clouent le bec des Pelicans, les Grizzlies prennent la foudre

Los Angeles (AFP) – Menés de 17 points à la pause, les Phoenix Suns, sublimés par Devin Booker (58 points!), ont fini par clouer le bec des Pelicans de la Nouvelle-Orléans (118-111), samedi, lors d'une soirée NBA également marquée par la défaite surprise des Grizzlies face au Thunder (115-109).

Dans l'Arizona, le retard des Suns a même atteint 24 points au début du troisième quart-temps, mais Booker a mis le turbo, inscrivant la bagatelle de 36 points au cours de la seconde période.

Inédite la performance stratosphérique de l'arrière de Phoenix? A peine, puisqu'il avait déjà inscrit plus de 50 points (51) contre Chicago fin novembre. Pour sa huitième saison en NBA, le natif du Michigan devient ainsi à 26 ans le sixième plus jeune joueur de la ligue à atteindre les 12.000 points.

Face à lui, Zion Williamson n'a pas démérité, marquant 30 points, mais la Nouvelle-Orléans n'a pu résister au retour éclair de Phoenix, qui ne comptait déjà plus que cinq unités de retard à la fin du troisième quart-temps.

Et si les Pelicans avaient battu deux fois les Suns dernièrement, la franchise de Louisiane enchaîne là une troisième défaite de rang qui ternit un peu leur excellent début de saison, avec un bilan de 18-11.

Heureusement pour "New Orleans", les dégâts sont limités au classement puisque le leader Memphis (19-10) s'est également incliné, à la surprise générale, dans l'Oklahoma, après une série de sept victoires.

Devin Booker et des fans des Suns exultent après un panier inscrit par le joueur, lors d'un match de NBA contre la Nouvelle-Orléans, le 17 décembre 2022 à Phoenix © Christian Petersen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Ja Morant passe à côté

Ja Morant, auteur d'un triple-double deux jours plus tôt dans le choc face aux Bucks, est cette fois passé à côté (6 pts, 5 rbds, 2 passes), lors d'une partie tronquée pour lui: la vedette des Grizzlies a été exclue juste avant la pause après avoir écopé de deux fautes techniques pour des propos peu amènes envers le corps arbitral.

Memphis était alors déjà distancé (61-40) et n'est pas parvenu à redresser la barre malgré les six paniers à trois points de Dillon Brooks (32 pts au total).

Du côté d'"OKC", privé de Shai Gilgeous-Alexander et Josh Giddey, Lu Dort et Isaiah Joe ont inscrit respectivement 24 et 23 points, permettant au Thunder de stopper une série de cinq défaites.

A Cleveland, dans le duel "Cavs-Mavs", le dernier mot est revenu aux premiers nommés, grâce à un dunk victorieux de Jarrett Allen (100-99), dans ce qui constitue le cinquième succès en autant de prolongations cette saison pour Cleveland!

Jrue Holiday, des Milwaukee Bucks, au tir devant Lauri Markkanen, de l'Utah Jazz, lors d'un match de NBA le 17 décembre 2022 à Milwaukee © Stacy Revere / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Au préalable, Donovan Mitchell (25 points) avait maintenu à flots des Cavaliers qui occupent une solide troisième place à l'Est (20-11), à l'affût d'un faux pas de Milwaukee.

Mais celui-ci n'est pas intervenu samedi soir puisque les Bucks (21-8) n'ont pas tremblé face à l'Utah Jazz (123-97), malgré l'absence de leur grande vedette, Giannis Antetokounmpo, blessé à un genou.

Ambitions mexicaines

Sur la Côte Ouest, Kawhi Leonard a mis du temps pour trouver le rythme, avec un 0/4 au tir lors du premier quart-temps, mais a finalement permis, avec 31 points -son record cette saison-, aux Clippers de dominer les Washington Wizards (102-93). L.A. reste dans le bon rythme au classement (7e, 18-14).

Plus au Sud, Mexico renouait avec la NBA à l'occasion d'un match entre le Heat de Miami et les Spurs de San Antonio, devant plus de 20.000 spectateurs.

Ce sont les Spurs qui ont pris le meilleur départ, mais les Floridiens ont serré le jeu en défense lors du dernier acte, pour s'imposer 110-101.

Jimmy Butler a inscrit 26 points sous les yeux du commissaire de la NBA, Adam Silver, qui a réaffirmé les ambitions mexicaines de la Ligue.

Le commissaire de la NBA Adam Silver lors d'un match entre les Milwaukee Bucks et les Sacramento Kings, le 7 décembre 2022 à Milwaukee © Stacy Revere / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP/Archives

"Quand on regarde le succès que nous avons eu au Canada, au Nord, depuis le début des années 90, il me parait parfaitement logique de vouloir nous développer au Sud également", a commenté Silver avant la rencontre. "Je n'ai pas de calendrier détaillé à ce stade (...) mais il ne fait aucun doute que nous allons sérieusement regarder du côté de Mexico à l'avenir", a-t-il ajouté.

