Mondial: A Rosario, la fierté d'être la terre des Messi et Di Maria, champions et buteurs

Vue aérienne du Monument au drapeau de Rosario après la victoire de l'Argentine au Mondial-2022 de football, le 18 décembre 2022, en Argentine © STR / AFP

4 mn

Rosario (Argentine) (AFP) – Nulle part sans doute plus qu'à Rosario, pépinière historique de cracks du football argentin, la joie du 3e titre n'a été chantée, pleurée, fêtée dimanche, avec l'extase en plus d'avoir deux de ses fils, Messi et Di Maria, à la fois champions et buteurs du jour.