Mondial: l'équipe de France de demain, avec qui?

Doha (AFP) – Trois mois après l'échec en finale du Mondial, les Bleus seront déjà sur le pont en vue des qualifications à l'Euro-2024, en mars. L'avenir de Didier Deschamps sera tranché d'ici là et le visage de l'équipe changera, ou pas.

. Deschamps, stop ou encore?

Le sélectionneur a débuté le Mondial en fin de contrat, une première en compétition, la faute à un Euro décevant en 2021, achevé en huitièmes de finale. En atteignant le "dernier carré", soit les demi-finales, Deschamps a répondu aux attentes du président de la Fédération Noël Le Graët.

Les deux hommes vont se rencontrer prochainement à Guingamp, le fief de Le Graët, pour discuter d'une prolongation. "Je l'ai déjà dit, j'espère qu'il dira oui. Il a les cartes entre ses mains", a lancé le dirigeant dimanche auprès du journal Le Parisien.

A 54 ans, dont dix passés à la tête des Bleus, Deschamps s'épanouit dans cette fonction, où ses qualités de meneur d'hommes font merveille. Il s'est toutefois refusé d'évoquer son futur après le match. "Même si le résultat était inverse, je ne vous aurais pas donné la réponse".

. Avenir flou pour les trentenaires

Si Deschamps rempile, ses hommes de confiance seront-ils tous au rendez-vous contre les Pays-Bas et l'Irlande en mars? Son capitaine Hugo Lloris et son buteur Olivier Giroud approchent de leur fin de carrière, à 35 et 36 ans.

"J'ai besoin comme tout le monde de prendre un peu de recul, de la hauteur sur les choses. On verra dans quelques semaines", a évacué le gardien aux 145 sélections, un record.

Bousculé dans la hiérarchie par Mike Maignan (forfait pour le Mondial), le portier est face à un dilemme: se mettre en retrait de lui-même, ou risquer de perdre son statut de N.1 par la volonté du sélectionneur.

Avec un Euro dans un an et demi, Lloris peut encore viser quelques sélections de plus, comme Giroud, devenu au Mondial le meilleur buteur des Bleus (53 buts). "Je ne me fixe aucune limite" et "ma détermination à rester au plus haut niveau et à m'éclater est intacte", a-t-il prévenu pendant le tournoi.

Antoine Griezmann (31 ans) et Raphaël Varane (29 ans) ont encore quelques pages à écrire dans l'histoire des Bleus. Pour Steve Mandanda (37 ans), c'est loin d'être certain.

. Avec ou sans Benzema ?

Si Paul Pogba et N'Golo Kanté sont attendus en mars, comme d'autres blessés, la situation de Karim Benzema, forfait à trois jours de l'entrée en lice, risque de faire parler.

Le Ballon d'Or n'a pas montré un grand enthousiasme sur les réseaux sociaux pour commenter le tournoi de ses partenaires, entre messages de soutien et "stories" énigmatiques. Au Qatar, chaque question posée sur le Madrilène, 35 ans lundi, a agacé Deschamps.

Les conditions du forfait du N.19, après une blessure à une cuisse, interrogent, d'autant qu'il a repris l'entraînement pendant le Mondial. A-t-il réellement choisi lui-même de "laisser sa place", comme il l'a écrit sur Instagram ?

Deschamps ne l'a finalement pas remplacé dans le groupe, un nouvel épisode dans la relation complexe qu'entretiennent les deux hommes depuis l'affaire de la sextape, en 2015.

. La relève est déjà là, son patron aussi

Que les "anciens" partent ou non, reviennent ou pas, la jeune génération a déjà pris une partie du pouvoir au Mondial qatari.

"Il y a quelque part un passage de témoin qui s'est fait avec une génération qui arrive dans sa dernière phase et une nouvelle génération de joueurs, avec en tête Kylian (Mbappé) qui a montré un fort leadership sur ce tournoi et encore plus sur cette finale", a résumé Lloris.

Au Mexique, Canada et Etats-Unis, terres d'accueil du Mondial-2026, l'attaquant parisien n'aura que 27 ans, comme le défenseur Ibrahima Konaté et le milieu Youssouf Fofana.

Aurélien Tchouaméni, 22 ans, s'est déjà imposé comme un incontournable du milieu de terrain. Dayot Upamecano et Jules Koundé se sont incrustés en défense, au même âge que Randal Kolo Muani (24 ans), promesse d'attaque comme Marcus Thuram (25 ans), contemporain d'Ousmane Dembélé. Et Eduardo Camavinga n'a que 20 ans.

"C'est un groupe qui est très jeune. On a aussi construit nos succès avec des défaites, donc ce groupe se relèvera" a assuré Varane en référence à la finale perdue de l'Euro-2016, tremplin vers le titre mondial de 2018. "Il y a un potentiel qui est énorme, c'est un groupe qui a du coeur".

