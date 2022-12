Brésil: progression du cancer de Pelé, insuffisance rénale et cardiaque (hôpital)

Le cancer de Pelé "progresse" a annoncé mercredi l'hôpital de Sao Paulo où il est pris en charge, faisant également état d'"insuffisance rénale et cardiaque". Photo d'archive prise le 9 mars 2014 à Paris, où Pelé pose avec le trophée du Ballon d'Or © Franck FIFE / AFP/Archives

Sao Paulo (AFP) – Le cancer de Pelé "progresse" et la légende brésilienne du football requiert "des soins plus importants" en raison d'une "insuffisance rénale et cardiaque", a annoncé mercredi l'hôpital de Sao Paulo où il a été pris en charge.