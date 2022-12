Ski alpin: le Suisse Beat Feuz prendra sa retraite à Kitzbühel fin janvier

Paris (AFP) – Le skieur suisse Beat Feuz, champion olympique de descente, mettra un terme à sa carrière à l'issue de l'épreuve de Coupe du monde de Kitzbühel (Autriche) le 21 janvier, après seize ans de compétition au plus haut niveau, a-t-il annoncé mercredi.

"Repousser mes limites et prendre des risques ont été ma passion pendant des années dans le ski de compétition. Mon intuition a souvent été la clé du succès. Aujourd'hui, mon intuition me dit que mes limites physiques sont atteintes", a déclaré Feuz, quadruple vainqueur du globe de cristal en descente, cité dans un communiqué de la Fédération suisse de ski.

Le skieur de 35 ans mettra un terme à sa riche carrière sur la "Streif", la piste mythique de Kitzbühel dans les Alpes autrichiennes, où il s'est imposé en janvier dernier dans l’épreuve-reine du circuit blanc.

Considéré comme le meilleur descendeur des quatre dernières années, Feuz a réalisé le rêve de sa vie en remportant à 34 ans la descente des Jeux olympiques de Pékin sur la piste de Yanqing. Une sorte d'apothéose car le titre olympique se refusait à lui après plusieurs tentatives infructueuses à Sotchi (13e en 2014). Il avait ensuite échoué aux 2e et 3e places respectivement dans le super-G et la descente en 2018 à PyeongChang.

"Je ne peux rien imaginer de plus merveilleux que de rentrer à la maison avec une médaille d'or autour du cou", estimait-il ému après avoir reçu sa récompense.

En plus de ces trois médailles olympiques, son palmarès impressionnant compte aussi un titre mondial en 2017 à domicile à Saint-Moritz en descente et seize victoires sur le circuit pour 59 podiums, dont 47 en descente au total.

"Je suis infiniment reconnaissant d’avoir pu exercer ma passion aussi longtemps", a commenté le spécialiste des courses de vitesse, avant de conclure: "Je me réjouis d’avoir plus de temps pour ma famille et suis impatient de découvrir les défis que me réserve la vie".

