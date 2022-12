Brésil: Les fans de Pelé à la recherche de souvenirs dans sa ville natale

Photo de l'acte de naissance et du certificat de baptême du joueur de football brésilien Edson Arantes do Nascimento, dit "Pelé", prise le 28 décembre 2022 au musée Terra do Rei Museum dans sa ville natale de Tres Coracoes, dans l'Etat du Minas Gerais. Pelé, 82 ans, est actuellement hospitalisé dans un hôpital de Sao Paulo où il est soigné pour un cancer.

© DOUGLAS MAGNO / AFP