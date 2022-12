NBA: Brooklyn fait enfin rêver

Kevin Durant (#7) et Kyrie Irving (#11) tout sourire après la victoire des Brooklyn Nets face aux Haws d'Atlanta, le 28 décembre 2022 à Atlanta © Todd Kirkland / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Los Angeles (AFP) – Finies les polémiques et les crises, les Brooklyn Nets jouent les premiers rôles dans le championnat NBA grâce à ses stars Kevin Durant et Kyrie Irving, qui tiennent enfin leurs promesses trois ans et demi après le début de leur association.