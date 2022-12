Espagne: le Barça accroché par l'Espanyol pour sa dernière de l'année

Madrid (AFP) – Fin d'année mitigée: le FC Barcelone a été accroché 1-1 au Camp Nou lors du derby contre l'Espanyol Barcelone samedi pour la 15e journée de Liga, mais termine l'année 2022 au sommet du classement, ex aequo avec le Real Madrid (38 points), vainqueur 2-0 vendredi à Valladolid.

Publicité Lire la suite

Pour leur grand retour à la compétition après la parenthèse du Mondial-2022, les Blaugranas ont ouvert la marque dès la 7e minute grâce à une tête de Marcos Alonso, mais ont été rejoints sur un pénalty concédé par ce même Alonso et transformé par Joselu (73e) avant une fin de match folle marquée par deux expulsions et une pluie de cartons jaunes.

Et malgré les neuf minutes de temps additionnel, aucun attaquant blaugrana n'a réussi à s'illustrer... pas même Robert Lewandowski, de retour en Espagne après avoir voyagé au Qatar avec la Pologne, et aligné comme titulaire alors qu'il ne devait pas disputer ce match.

Sanctionné d'un carton rouge lors de son dernier match contre Osasuna le 8 novembre (2-1), "Lewy" a été suspendu trois matches. Le Barça a fait appel de cette décision, et a demandé à ce que le Polonais puisse jouer en attendant l'issue de sa réclamation.

Un premier tribunal a refusé cette demande, mais un deuxième tribunal de Madrid a finalement accepté que le goleador polonais soit aligné sur la pelouse en attendant l'examen de cet appel, ce qui a provoqué l'incompréhension dans les rangs de l'Espanyol.

L'attaquant polonais du FC Barcelone Robert Lewandowski lors du match nul 1-1 contre l'Espanyol, le 31 décembre 2022 au Camp Nou à Barcelone. © Pau BARRENA / AFP

Avant le coup d'envoi et la minute de silence en hommage à Pelé (décédé jeudi à 82 ans), le Polonais a bien présenté son Soulier d'Or de meilleur buteur d'Europe au public du Camp Nou, aux côtés du Golden Boy Gavi.

Mateu Lahoz encore critiqué

Samedi, la prestation de l'arbitre Mateu Lahoz, déjà sous les projecteurs après son arbitrage polémique lors du quart de finale Argentine - Pays-Bas au Mondial-2022, a enflammé les médias espagnols.

Dans la dernière demi-heure de jeu, l'arbitre valencien a dégainé sept cartons jaunes en six minutes, et a même expulsé deux joueurs pour protestations (Jordi Alba et Vinicius Souza), laissant les deux équipes à dix contre dix.

Il a même failli en renvoyer un troisième, mais a fini par annuler son rouge à Leandro Cabrera après visionnage vidéo (85e).

En fin de partie, Andreas Christensen a failli offrir la victoire aux siens de la tête, mais un arrêt providentiel d'Alvaro Fernandez a maintenu l'Espanyol à flots.

L'arbitre espagnol Mateu Lahoz exclut le milieu de terrain de l'Espanyol Vinicius Souza lors du derby contre le FC Barcelone, le 31 décembre 2022 au Camp Nou à Barcelone. © Pau BARRENA / AFP

Plus tard dans l'après-midi (16h15), la Real Sociedad reçoit son voisin Osasuna tandis que Villarreal reçoit le Valence CF, pour les deux autres derbys de la journée en Liga.

© 2022 AFP