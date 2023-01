Ski alpin: derrière l'inaccessible Kristoffersen, Noël se rassure avec une 3e place

Le Norvégien Henrik Kristoffersen entouré de ses dauphins autrichien Manuel Feller (à gauche) et français Clément Noël à Garmisch-Partenkirchen, le 4 janvier 2023

Garmisch-Partenkirchen (Allemagne) (AFP) – Le Norvégien Henrik Kristoffersen a confirmé mercredi sa domination à Garmisch-Partenkirchen (sud de l'Allemagne) en survolant le slalom nocturne alors que Clément Noël s'est rassuré avec une troisième place.

Dans des conditions extrêmement difficiles sur une neige salée et avec des températures printanières en première manche, Henrik Kristoffersen a relégué la concurrence à plus d'une seconde et s'offre sa troisième victoire sur la piste du Gudiberg, comme l'illustre Italien Alberto Tomba.

Pour sculpter une partie de son petit globe de cristal de la spécialité la saison passée, "Kristo" avait remporté les deux slaloms disputés à Garmisch-Partenkirchen fin février 2022, après les Jeux olympiques. Autant dire qu'il apprécie cette piste, avec ces conditions et ces températures douces.

En s'imposant une troisième fois à Garmisch, Kristoffersen rejoint la légende des piquets serrés, l'Italien Alberto Tomba, le seul qui s'était hissé jusque-là à trois reprises sur la plus haute marche du podium (1993, 1994, 1995).

Grâce à sa première victoire de la saison, Kristoffersen s'empare de la tête du classement de la spécialité, avec 220 points, profitant de l'élimination dès la première manche du leader avant la course, son compatriote Lucas Braathen.

L'Autrichien Manuel Feller, deuxième à Garmisch, et le Suisse Daniel Yule, quatrième, passent également devant Braathen, dans un classement très serré alors que le mois de janvier permettra d'y voir plus clair avec six slaloms programmés en trente jours.

"Dans ces conditions, il est très, très fort. Et dans les conditions que j'avais aujourd'hui et dans l'état d'esprit dans lequel je me trouvais, je ne pouvais pas aller le chercher", a commenté le champion olympique français Clément Noël après la course.

Le Français Clément Noël ravi de sa place sur le du slalom de Garmisch-Partenkirchen, le 4 janvier 2023 © Angelika Warmuth / dpa/AFP

"J'étais un peu flippé"

Après avoir enfourché sur les deux premiers slalom de Coupe du monde, Noël était arrivé en Bavière sur la pointe des pieds. "J'étais un peu comme ça au départ", a-t-il mimé après la course avec la main tremblante.

"J'étais un peu flippé, parce que je savais pertinemment qu'il fallait que je sois en bas, et que l'erreur allait arriver super vite, parce que les conditions étaient très difficiles", a-t-il précisé.

Noël n'avait en outre pas de bons souvenirs de cette piste, dont il est sorti deux fois la saison passée, quelques jours après son sacre olympique. "Je n'aime pas la piste", a-t-il d'ailleurs reconnu.

"Je suis vraiment content de la manière dont j'ai construit ma course. Elle est intelligente, elle est correcte. Le ski produit n'est pas exceptionnel, je peux faire mieux que ça, je le sais", a glissé Clément Noël.

Clément Noël sur la piste du slalom nocturne de Garmisch-Partenkirchen, le 4 janvier 2023 © Angelika Warmuth / dpa/AFP

"Je me disais qu'aujourd'hui Top 5 ou podium c'était bien, alors que d'habitude les courses je les fais pour les gagner. Je suis content, ce n'est pas des émotions énormes, mais ça lance mon mois de janvier, ça fait du bien", a-t-il conclu.

Le mois de janvier s'annonce copieux avec cinq nouveaux slaloms à disputer en moins de trente jours pour monter en puissance jusqu'aux Mondiaux de Courchevel-Méribel mi-février. Prochaine étape, si la météo le veut bien, Adelboden et sa "Chuenisbärgli".

"J'y ai fait mon premier podium et depuis, c'est un peu +Je t'aime moi non plus+. J'y ai gagné des manches plusieurs fois. Je n'aime pas trop la piste, mais je sais que je peux bien y skier", a-t-il conclu.

